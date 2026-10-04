Marta Albarracin. Foto: Facebook Marta Albarracin.

La intendenta de San Isidro de Lules, Marta Albarracín, será distinguida con el Premio Mujer Líder Tucumán 2026, en reconocimiento a una trayectoria vinculada al trabajo solidario, la educación y el acompañamiento cercano a las familias de su comunidad.

La ceremonia se realizará el 5 de octubre, a las 19, en el Jockey Club de Tucumán, en el marco del encuentro que reúne al Premio Gaviota Real Argentina y al Premio Mujer Líder. La organización está a cargo de la Organización Cultural Artística Princesa Alexandra, presidida por María Alejandra De Pascua. La jornada incluirá una imposición de bandas a Embajadores de Paz de Tucumán y una charla sobre el empoderamiento de la mujer al servicio de su comunidad.

Marta Albarracín recibirá el Premio Mujer Líder Tucumán 2026 por su compromiso social y comunitario Foto: Prensa

Una trayectoria de cercanía y compromiso

El trabajo social de Albarracín tiene como eje la presencia cotidiana en los barrios, la escucha de los vecinos y la generación de oportunidades para quienes más lo necesitan. Su acompañamiento a las infancias ocupa un lugar especial: es madrina de la Escuela Especial Nuestra Señora del Rosario, donde comparte actividades y acompaña a niños y niñas con discapacidad, sus familias y la comunidad educativa.

A lo largo de los años, impulsó eventos solidarios cuya recaudación permitió contribuir a la realización de una guardia pediátrica y a la construcción de viviendas para familias de escasos recursos.La formación para el empleo es otro de los pilares de su trayectoria. En 2018 fundó los talleres de oficios, una iniciativa que actualmente brinda capacitación gratuita a más de 3.000 alumnos, con el propósito de acercar herramientas para trabajar, emprender y mejorar la economía familiar.

Marta Albarracin. Foto: Facebook Marta Albarracin.

Durante la pandemia creó los Voluntarios de la Salud, un equipo integrado por médicos, paramédicos, enfermeros y estudiantes de medicina. La iniciativa continúa vigente y sostiene su vocación de asistencia y servicio a la comunidad.

A estas acciones se suma el trabajo territorial de “Educación sale a los barrios”, que acerca propuestas de alfabetización a los vecinos. Las jornadas comunitarias también llevan asistencia, actividades deportivas y culturales, y acompañamiento de nutricionistas.

La distinción destaca un recorrido construido desde el contacto directo con la gente y el compromiso sostenido con la inclusión. En Lules, esa tarea se expresa en acciones concretas: acompañar a una familia, abrir una oportunidad de formación y acercar servicios a cada barrio.