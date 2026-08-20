comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Buenos Aires: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ciudad de La Plata
Ciudad de La Plata Foto: Archivo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Buenos Aires este 20 de agosto de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 22 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 3 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Suroeste 14 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Sur 22 - 44 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 22 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 18°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:26
Puesta del sol18:24
Horas de luz10h 58m
Fase lunarCreciente
Iluminación55%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 20 de agosto de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:26 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 10h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 20 de agosto de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 22 - 46 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 6 - 9 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 0 - 7 km/h 0% Cubierto
03:00 Sureste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sur 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sureste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Sur 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Sur 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Oeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Oeste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Oeste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Oeste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Suroeste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Suroeste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Suroeste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Suroeste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Sur 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Sur 22 - 44 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Sur 20 - 46 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sur 18 - 39 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Buenos Airestiempo en Buenos Aires hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. El clima en el AMBA dará un giro inesperado:cuánto bajará la temperatura y hasta cuándo seguirá el frío

    El clima en el AMBA dará un giro inesperado: cuánto bajará la temperatura y hasta cuándo seguirá el frío

  2. ¿Cuándo vuelve el sol al AMBA? El pronóstico anticipa una mejora después de varios días nublados

    ¿Cuándo vuelve el sol al AMBA? El pronóstico anticipa una mejora después de varios días nublados

  3. Mapa de El Niño en Argentina:dónde lloverá más y qué regiones preocupan por tormentas e inundaciones

    Mapa de El Niño en Argentina: dónde lloverá más y qué regiones preocupan por tormentas e inundaciones

  4. Vuelve el frío extremo a Buenos Aires:para cuándo se espera una mínima de 4 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Vuelve el frío extremo a Buenos Aires: para cuándo se espera una mínima de 4 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional

  5. Otro tormentón se aproxima a Buenos Aires:cuándo llegarán las lluvias este martes 18 de agosto

    Otro tormentón se aproxima a Buenos Aires: cuándo llegarán las lluvias este martes 18 de agosto
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Axel Kicillof se reunió con intendentes chaqueños, dirigentes gremiales y representantes del sector productivo local

Axel Kicillof se reunió con intendentes chaqueños, dirigentes gremiales y representantes del sector productivo local

El Gobierno lanza el llamado a licitación pública para concesionar el Belgrano Cargas por 50 años

Inflación, créditos en dólares e inversión:Javier Milei expondrá ante empresarios para disipar dudas sobre la economía argentina

Por qué el Gobierno tomó la decisión de postergar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación

Política

Inflación, créditos en dólares e inversión:Javier Milei expondrá ante empresarios para disipar dudas sobre la economía argentina

Inflación, créditos en dólares e inversión: Javier Milei expondrá ante empresarios para disipar dudas sobre la economía argentina

Inflación:el presidente del Banco Central estimó una desaceleración en agosto y espera un dato menor al 1,9%

Burgermanía 2026:tres noches para descubrir las hamburguesas más destacadas de Buenos Aires a precio promocional

Una histórica marca de indumentaria entró en concurso preventivo con más de $7.000 millones de deuda

Internacionales

Tierras raras en Brasil:el recurso estratégico que enfrenta a Estados Unidos y a China

Tierras raras en Brasil: el recurso estratégico que enfrenta a Estados Unidos y a China

“Será un DÍA D económico”:Donald Trump anunció una ofensiva financiera “sin precedentes” para aislar a Irán

Por primera vez en la historia, la deuda pública de EE.UU. superó los 40 billones de dólares

Angie Nixon, la socialista que arrasó en las internas democrátas en Florida y busca llegar al Senado en noviembre