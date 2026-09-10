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¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca? El pronóstico para este 10 de septiembre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (9 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
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Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 10 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
16°
Viento
Noreste 4 - 14 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
20°
Viento
Norte 18 - 50 km/h
Lluvia
60% 0.4 mm
Noche
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
15°
Viento
Norte 10 - 37 km/h
Lluvia
80% 1.4 mm

Hoy en Catamarca se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 21 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:26
Puesta del sol19:13
Horas de luz11h 47m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 10 de septiembre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:26 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 11h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 10 de septiembre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 21 - 53 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 4 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Norte 3 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Norte 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Norte 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Norte 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Noreste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Noreste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Noreste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Noreste 4 - 14 km/h 30% 0.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
10:00 18° 18° Norte 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 20° Noreste 8 - 30 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Noreste 12 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 21° 21° Norte 17 - 46 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Norte 20 - 50 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Norte 21 - 52 km/h 70% 0.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Norte 20 - 53 km/h 70% 0.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Norte 18 - 50 km/h 60% 0.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Norte 17 - 46 km/h 60% 0.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Norte 16 - 43 km/h 60% 0.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Norte 16 - 40 km/h 60% 0.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Norte 14 - 40 km/h 70% 1.1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Norte 10 - 37 km/h 80% 1.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Norte 4 - 27 km/h 90% 1.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Suroeste 5 - 18 km/h 90% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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