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¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero? El pronóstico para este 10 de septiembre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (6.6 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 10 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Sur 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
24°
Viento
Sureste 9 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
18°
Viento
Este 9 - 20 km/h
Lluvia
70% 2.9 mm

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 11 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 24°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:20
Puesta del sol19:07
Horas de luz11h 47m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 10 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:20 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 11h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 6.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 10 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 11 - 25 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Sureste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 18° 18° Sureste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 17° 17° Sureste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 16° 16° Sur 8 - 12 km/h 0% Cielo despejado
05:00 15° 15° Sur 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 14° 14° Sur 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 14° 14° Sur 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Sur 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 17° 17° Sur 8 - 18 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Sureste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 19° 19° Sureste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
12:00 20° 20° Sureste 6 - 18 km/h 0% Cubierto
13:00 21° 21° Este 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 23° 25° Este 9 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 24° 25° Este 10 - 25 km/h 0% Cubierto
16:00 24° 25° Este 10 - 25 km/h 0% Cubierto
17:00 24° 25° Sureste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
18:00 24° 25° Este 9 - 21 km/h 0% Cubierto
19:00 23° 25° Sureste 2 - 18 km/h 0% Cubierto
20:00 22° 25° Este 3 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Este 11 - 18 km/h 50% 1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
22:00 18° 18° Este 9 - 20 km/h 70% 2.9 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
23:00 17° 17° Noreste 7 - 13 km/h 90% 1.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Suroeste 2 - 11 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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