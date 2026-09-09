Cámara de Diputados: la oposición logró quórum y fijó plazos para debatir Morosidad y Emergencia en Discapacidad

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

La Cámara de Diputados lleva adelante una intensa jornada legislativa marcada por temas de alto impacto social. Con una asistencia de 135 legisladores en el arranque, la oposición logró superar los 129 votos necesarios para asegurar el quórum y abrir formalmente la sesión especial sobre Morosidad en las Familias y Emergencia en Discapacidad.

Pese a que en las instancias iniciales el recinto rechazó la habilitación para tratar ambos temas sobre tablas de manera directa, la correlación de fuerzas permitió encauzar los reclamos mediante mecanismos de emplazamiento a comisiones. De esta manera, la oposición consiguió darle un impulso decisivo a dos iniciativas clave: endeudamiento familiar y la extensión de la red de asistencia al área de Discapacidad.

El cronograma confirmado para discapacidad y morosidad

Tras las negociaciones de Labor Parlamentaria y los debates en el recinto, donde el bloque oficialista de La Libertad Avanza optó finalmente por dar quórum para evitar una derrota política, se fijaron las fechas clave para el trabajo en comisiones:

Emergencia en Discapacidad: se aprobó el emplazamiento a las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto por 249 votos afirmativos. El esquema pauta una reunión informativa para el miércoles 16 de septiembre a las 12, con la meta de firmar el dictamen el miércoles 23.

Endeudamiento y morosidad: aunque se rechazó su tratamiento inmediato sobre tablas, el plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor quedó emplazado. Las jornadas informativas tendrán lugar los martes 15 y 22 de septiembre a las 14 contemplando la emisión de dictamen para el martes 29.

Durante el debate, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió sobre la gravedad del cuadro financiero de los hogares: “Estamos en presencia de uno de los temas que más angustian a millones y millones de argentinos”, remarcó, aludiendo a los millones de ciudadanos con deudas e irregularidades en sus compromisos cotidianos".

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

El trasfondo político de la sesión en Diputados

La previa de la sesión estuvo condicionada por fuertes cruces respecto a la administración de los recursos y la falta de respuestas de funcionarios nacionales en comisiones anteriores. Sin embargo, la presión coordinada de los gobernadores provinciales y bloques opositores terminó por torcer el brazo del oficialismo, que debió reacomodar su estrategia legislativa.

En la misma sintonía, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) había presionado en la previa luego de señalar que la crisis de pagos de las familias “no es un problema entre privados, sino un problema nacional”. Con los plazos ya cristalizados por resolución de la Cámara, las comisiones tendrán por delante la compleja tarea de unificar cerca de 50 proyectos distintos antes de que finalice septiembre.