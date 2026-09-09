Llegan las tormentas, se va el sol y vuelve el frío: cuándo llueve y se sienten los vientos fuertes en el AMBA

Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires atravesará un cambio marcado durante las próximas horas, con el regreso de las lluvias, el aumento del viento y un posterior descenso de las temperaturas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), después de alcanzar los 20 °C se pasará rápidamente a un escenario frío y mayormente nublado.

Las primeras señales de inestabilidad aparecerán antes del fin de semana, pero el viento será el fenómeno más destacado. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h y favorecer un riesgo de sudestada, mientras las mínimas bajarán hasta los 6 °C.

Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires

Las primeras probabilidades de lluvia aparecerán durante la noche del miércoles 9 de septiembre, aunque serán bajas. Por su parte, el jueves mantendrá un 10% de chances durante la madrugada, mientras que el viernes tendrá posibilidades de precipitaciones aisladas durante todo el día, acompañadas por abundante nubosidad y viento intenso.

Qué día vuelve el frío al AMBA

El frío comenzará a sentirse con mayor intensidad desde el sábado, cuando la temperatura baje hasta los 8 °C de mínima y 12 °C de máxima. El descenso se profundizará el domingo, con apenas 6 °C al amanecer, después de una semana que alcanzará los 20 °C.

Frío en el AMBA Foto: NA

Alerta por viento y riesgo de sudestada en el Río de la Plata

El viento se intensificará durante la tarde y la noche del viernes, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. La persistencia de la circulación del sudeste aumentará el riesgo de sudestada y obligará a seguir la evolución del nivel del Río de la Plata.

Este fenómeno puede empujar el agua hacia la costa argentina y dificultar su salida natural hacia el océano. Como consecuencia, podrían producirse crecidas y anegamientos puntuales en sectores ribereños del AMBA, incluso si las lluvias previstas no dejan acumulados importantes sobre la región.

Frío, nubes y viento: el panorama para el fin de semana

El fin de semana llegará con un fuerte descenso térmico, cielo mayormente nublado y ráfagas de hasta 50 km/h durante el sábado. El domingo será la jornada más fría, con una mínima de 6 °C y una máxima de apenas 13 °C, aunque sin lluvias previstas.

Pronóstico extendido día por día

Jueves: mínima de 11 °C y máxima de 20 °C con 10% de probabilidades de lluvia a la madrigada y cielo parcialmente nublado el resto del día.

Viernes: mínima de 11 °C y máxima de 17 °C con cielo nublado y 10% de chances de lluvia todo el día. Además, se esperan ráfagas de hasta 50 km/h a la tarde/noche.

Sábado: mínima de 8 °C y máxima de 12 °C con cielo mayormente nublado y ráfagas de entre 43 y 50 km/h.

Domingo: mínima de 6 °C y máxima de 13 °C. El cielo estará parcialmente nublado.

Lunes: mínima de 7 °C y máxima de 15 °C y cielo mayormente nublado.

Martes: mínima de 9 °C y máxima de 17 °C. El cielo estará nublado y habrá ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Tormentas en el centro y una posible ciclogénesis en el norte

El cambio de tiempo no se limitará al AMBA. Distintos sectores del centro argentino podrían registrar tormentas, mientras una posible ciclogénesis en el norte favorecería la formación o profundización de un sistema de baja presión, capaz de organizar la inestabilidad y potenciar las precipitaciones.

La evolución de ese sistema dependerá de la humedad disponible, la circulación del viento y su desplazamiento durante las próximas horas. Si la ciclogénesis se consolida, algunas regiones del norte podrían enfrentar lluvias más persistentes, tormentas localmente fuertes y ráfagas, aunque su intensidad deberá confirmarse con nuevas actualizaciones.