11-S: Nueva York revela 170.000 documentos sobre el aire tóxico de la Zona Cero que las autoridades conocían

El colapso de las Torres Gemelas. Foto: Wikimedia Commons

La ciudad de Nueva York anunció la divulgación de más de 170.000 páginas de documentos relacionados con el 11-S, que contienen información sobre la calidad del aire, los problemas de salud registrados tras los atentados y la respuesta de las autoridades en las semanas y meses posteriores.

El anuncio fue realizado por el alcalde Zohran Mamdani este martes 8 de septiembre, a pocos días del 25° aniversario de los ataques terroristas que provocaron la muerte de 2.977 personas en Estados Unidos, en su mayoría por el derrumbe de las Torres Gemelas.

Las Torres Gemelas justo antes de caer. Foto: Wikimedia Commons

Según un programa federal de vigilancia médica, además, más de 9.400 personas murieron posteriormente por enfermedades relacionadas con su exposición a la zona de los atentados.

Qué revelan los documentos sobre el aire tóxico del 11-S

Mamdani explicó que los archivos permitirán conocer qué información manejaba el gobierno municipal sobre la contaminación alrededor de la Zona Cero, cuándo tuvo acceso a esos datos y cuáles fueron las decisiones adoptadas.

La publicación forma parte de un acuerdo alcanzado con 9/11 Health Watch, una organización que representa y defiende a personas afectadas por las consecuencias sanitarias de los atentados y que había iniciado acciones legales para conseguir que la ciudad difundiera los documentos.

El grupo sostiene que distintas administraciones municipales mantuvieron documentos fuera del alcance del público durante décadas. Según su denuncia, mientras existían preocupaciones sobre sustancias tóxicas presentes en el aire, las autoridades transmitían públicamente un mensaje tranquilizador sobre las condiciones ambientales.

El debate se concentra especialmente en las consecuencias de la exposición al polvo y a los productos químicos liberados tras el derrumbe del World Trade Center.

Los exalcaldes Rudy Giuliani y Michael Bloomberg, bajo la lupa

Entre los documentos aparecen referencias a las administraciones de Rudy Giuliani, quien era alcalde durante los atentados, y Michael Bloomberg, que asumió el cargo en enero de 2002 y permaneció hasta diciembre de 2013. El principal asesor jurídico de Nueva York, Steven Banks, señaló que algunos archivos contienen discusiones mantenidas durante la gestión de Giuliani sobre la responsabilidad legal de la ciudad y los posibles riesgos sanitarios.

Otros documentos hacen referencia a las preocupaciones planteadas por el congresista Jerry Nadler durante la administración Bloomberg respecto de la calidad del aire en el Bajo Manhattan. Los representantes de ambos exalcaldes no realizaron comentarios sobre la publicación de los archivos.

Mamdani irá al acto por el 25° aniversario del 11-S

La divulgación de los documentos se produce en medio de otra controversia que involucra al actual alcalde. Mamdani confirmó que participará este viernes en la ceremonia por el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre, pese a las críticas de familiares de víctimas y dirigentes republicanos.

Giuliani calificó de “ofensiva” la presencia del actual alcalde y cuestionó algunas de sus posiciones políticas. También expresaron su rechazo el exgobernador George Pataki y Bruce Blakeman, dirigente del condado de Nassau.

Atentado del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas.

Sin embargo, Mamdani defendió su asistencia y sostuvo que la jornada debe concentrarse en las familias de las víctimas y los rescatistas que participaron de las tareas posteriores a los ataques.

La ceremonia se realizará en el Memorial del 11-S, en el Bajo Manhattan, y reunirá a familiares y autoridades para recordar a las casi 3.000 personas que murieron en los atentados. Mientras tanto, la publicación de los documentos vuelve a poner bajo la lupa una de las grandes controversias sanitarias posteriores al 11-S: qué sabían las autoridades sobre la toxicidad del aire y cuándo tuvieron esa información.