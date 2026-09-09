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Videos impactantes: imágenes devastadoras del paso del huracán Lowell por Hawái y la desesperación de los lugareños

El huracán Lowell pasó cerca de Hawái con ráfagas de gran intensidad, lluvias torrenciales y oleaje peligroso, afectando principalmente a Kauai y Oahu.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Imágenes del huracán que azota Hawái.
Imágenes del huracán que azota Hawái. Foto: Captura de video.
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El huracán Lowell azotó partes de Hawái con fuertes vientos, lluvias intensas y oleaje peligroso mientras avanzaba junto al archipiélago. Aunque las autoridades levantaron las alertas por huracán y tormenta tropical, el riesgo de inundaciones repentinas continuó en distintas zonas, especialmente en Kauai.

El huracán Lowell azotó Hawái. Video: Viory.

El huracán Lowell pasó cerca de Hawái

Lowell pasó al oeste de Niihau alrededor de la medianoche, en su momento de mayor proximidad con las islas. El fenómeno meteorológico provocó ráfagas con fuerza de huracán en sectores de Kauai, mientras que en Oahu se registraron vientos que alcanzaron intensidad de tormenta tropical.

Los desastres que dejó el huracán Lowell en Hawái. Video: X/@JeanSuriel

La trayectoria del sistema llevó al huracán a desplazarse cerca del archipiélago, generando condiciones adversas pese a que su centro no atravesó directamente las principales islas. Las autoridades mantuvieron el monitoreo de la situación ante la posibilidad de nuevos episodios de lluvias fuertes y crecidas repentinas. Imágenes registradas en Waiʻanae, en la isla de Oahu, mostraron las consecuencias del temporal. En las imágenes del martes se observa un vehículo circulando por una carretera completamente empapada por la lluvia mientras la tormenta se alejaba de la región.

Los desastres que dejó el huracán Lowell en Hawái. Video: X/@JeanSuriel

Advertencia por vientos, lluvias e inundaciones

Durante el acercamiento de Lowell, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de “vientos dañinos, fuertes lluvias con inundaciones”, además de condiciones marítimas peligrosas.

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El organismo también alertó por el oleaje elevado, un factor de riesgo adicional para las zonas costeras. La combinación de precipitaciones intensas, ráfagas y mar agitado obligó a las autoridades a mantener activados distintos mecanismos de prevención y respuesta.

Los desastres que dejó el huracán Lowell en Hawái. Video: X/@JeanSuriel

Las condiciones podían resultar especialmente peligrosas en sectores vulnerables a inundaciones, deslizamientos y acumulación rápida de agua. Por ese motivo, los organismos de emergencia recomendaron mantener la precaución incluso después del alejamiento del sistema.

Hawái levantó las alertas por el huracán Lowell

Todas las advertencias de huracán y tormenta tropical fueron levantadas a las 08:00 hora local del martes, equivalentes a las 18:00 GMT. La decisión se produjo cuando Lowell se alejaba del archipiélago y disminuía el impacto directo de sus vientos sobre las islas. Sin embargo, el levantamiento de las alertas no significó el final de los riesgos asociados al fenómeno. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que todavía persistía la posibilidad de inundaciones repentinas, especialmente debido a las lluvias acumuladas.

Las autoridades locales continuaron siguiendo de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas para determinar si era necesario implementar nuevas medidas preventivas.

Kauai, entre las zonas bajo mayor atención

Las agencias estatales de Hawái mantuvieron sus operaciones de emergencia, con especial atención sobre Kauai, una de las islas que recibió ráfagas más intensas durante el paso de Lowell.

Los desastres que dejó el huracán Lowell en Hawái. Video: X/@JeanSuriel

Los equipos de respuesta permanecieron preparados para asistir ante eventuales inundaciones, daños provocados por el viento u otras consecuencias derivadas del temporal. De esta manera, aunque el huracán Lowell se alejó de Hawái y las principales alertas fueron canceladas, las autoridades mantuvieron el estado de vigilancia debido a los efectos que todavía podían producir las lluvias y el fuerte oleaje.

HuracánHawaii
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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