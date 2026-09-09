Aumento para empleados de comercio: cuánto cobran en septiembre 2026 con el nuevo incremento

Cuánto cobran los empleados de comercio en septiembre 2026. Foto: Magnific

Los empleados de comercio recibirán en septiembre el último tramo del aumento salarial acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto con las cámaras empresariales del sector. Esta actualización forma parte de la paritaria correspondiente al tercer trimestre del año y alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

De acuerdo con este aumento, se establecerá una recomposición total del 5,7%, distribuida en tres incrementos del 1,9% correspondientes a julio, agosto y septiembre. Además, durante este mes continúa vigente una suma no remunerativa de $120.000 mensuales.

Los empleados de comercio recibirán en septiembre el último tramo del aumento salarial. Foto: Magnific

Cuánto cobran los empleados de comercio en septiembre 2026

Con el último aumento previsto en septiembre, los salarios del convenio quedan establecidos según la categoría y la función de cada empleado. En este sentido, los montos corresponden a jornadas completas y contemplan el salario básico junto con la suma no remunerativa vigente.

La lista es la siguiente:

En Maestranza , los valores son de $1.303.900 para la categoría A, $1.307.292 para la B y $1.319.176 para la C.

Para el personal administrativo , los salarios van desde $1.316.632 en la categoría A hasta $1.373.514 en la categoría F. Las categorías intermedias quedan en $1.321.729 (B), $1.326.821 (C), $1.342.103 (D) y $1.354.836 (E).

Los cajeros cobran $1.320.875 en la categoría A, $1.326.821 en la B y $1.334.462 en la C. En el caso del personal auxiliar, los montos son de $1.320.875, $1.329.365 y $1.357.383 para las categorías A, B y C, respectivamente.

Los auxiliares especializados tienen salarios de $1.331.067 para la categoría A y $1.346.346 para la B.

Los vendedores perciben $1.320.875 en la categoría A, $1.346.349 en la B, $1.354.836 en la C y $1.373.514 en la D.

Paritaria de empleados de comercio: aumento de 5,1% en tres tramos. Foto: NA.

De cuánto es el aumento y qué suma extra reciben