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Aumento para empleados de comercio: cuánto cobran en septiembre 2026 con el nuevo incremento

Este mes se completa el último tramo de la actualización salarial acordada por paritarias. Cuáles son los montos y qué suma adicional continúa vigente.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Cuánto cobran los empleados de comercio en septiembre 2026.
Cuánto cobran los empleados de comercio en septiembre 2026. Foto: Magnific
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Los empleados de comercio recibirán en septiembre el último tramo del aumento salarial acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto con las cámaras empresariales del sector. Esta actualización forma parte de la paritaria correspondiente al tercer trimestre del año y alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

De acuerdo con este aumento, se establecerá una recomposición total del 5,7%, distribuida en tres incrementos del 1,9% correspondientes a julio, agosto y septiembre. Además, durante este mes continúa vigente una suma no remunerativa de $120.000 mensuales.

Los empleados de comercio recibirán en septiembre el último tramo del aumento salarial. Foto: Magnific

Cuánto cobran los empleados de comercio en septiembre 2026

Con el último aumento previsto en septiembre, los salarios del convenio quedan establecidos según la categoría y la función de cada empleado. En este sentido, los montos corresponden a jornadas completas y contemplan el salario básico junto con la suma no remunerativa vigente.

La lista es la siguiente:

  • En Maestranza, los valores son de $1.303.900 para la categoría A, $1.307.292 para la B y $1.319.176 para la C.
  • Para el personal administrativo, los salarios van desde $1.316.632 en la categoría A hasta $1.373.514 en la categoría F. Las categorías intermedias quedan en $1.321.729 (B), $1.326.821 (C), $1.342.103 (D) y $1.354.836 (E).
  • Los cajeros cobran $1.320.875 en la categoría A, $1.326.821 en la B y $1.334.462 en la C. En el caso del personal auxiliar, los montos son de $1.320.875, $1.329.365 y $1.357.383 para las categorías A, B y C, respectivamente.
  • Los auxiliares especializados tienen salarios de $1.331.067 para la categoría A y $1.346.346 para la B.
  • Los vendedores perciben $1.320.875 en la categoría A, $1.346.349 en la B, $1.354.836 en la C y $1.373.514 en la D.
Empleados de comercio. Foto: NA.
Paritaria de empleados de comercio: aumento de 5,1% en tres tramos. Foto: NA.

De cuánto es el aumento y qué suma extra reciben

  • El incremento acordado para los empleados de comercio alcanza el 5,7% para el trimestre julio-septiembre. Sin embargo, la suba no se aplica de una sola vez, sino mediante tres cuotas nominales y no acumulativas del 1,9% cada una.
  • La primera correspondió a julio, la segunda a agosto y la tercera se aplica en septiembre. Para determinar los nuevos valores se toman como referencia las escalas salariales establecidas para el convenio.
  • A este esquema se suma una suma no remunerativa de $120.000, que continúa vigente durante septiembre. El acuerdo también había contemplado un bono extraordinario de $50.000, dividido en dos cuotas de $25.000, pero ese beneficio ya fue abonado durante julio y agosto y no corresponde agregarlo al salario de septiembre.
  • La suma de $120.000 comenzará a incorporarse progresivamente a los salarios básicos a partir de diciembre de 2026, mediante pagos de $20.000 mensuales hasta mayo de 2027. De esta forma, el mes 9 logra completar el esquema de actualización salarial previsto para el tercer trimestre.
SalariosSueldosTrabajadores
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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