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Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

La Organización Meteorológica Mundial anticipó que El Niño continuará fortaleciéndose en los próximos meses. Qué puede pasar en Buenos Aires.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cuándo llega El Niño a Buenos Aires.
Cuándo llega El Niño a Buenos Aires. Foto: Pexels
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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó este jueves que El Niño ya está consolidado y anticipó que continuará fortaleciéndose durante los próximos meses. Esta información aportó un giro importante para entender el avance del fenómeno meteorológico que llegará pronto a Buenos Aires.

Mientras los organismos meteorológicos advierten que podría alcanzar una intensidad muy fuerte y alterar los patrones de lluvias y temperaturas, el territorio bonaerense deberá seguir de cerca una posible sucesión de precipitaciones superiores a las habituales, tormentas y excesos de humedad.

¿Qué es El Niño?

Según la OMM, El Niño es una de las fases del patrón climático de origen natural llamado El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). En concreto, este fenómeno que suele aparecer entre cada dos y siete años, provoca un aumento de las temperaturas de las zonas central y oriental del Pacífico ecuatorial y, al mismo tiempo, conlleva cambios en la atmósfera situada sobre sus aguas.

El organismo señala que fueron los marineros y los pescadores, al constatar que una corriente cálida provocaba una reducción de las capturas por lo general en fechas cercanas a Navidad, los que decidieron bautizar este fenómeno como El Niño en alusión al niño Jesús.

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Cuándo llega El Niño a Buenos Aires

Si bien El Niño no llegará a Buenos Aires en una fecha puntual, como sucede con una tormenta, su influencia comenzará a hacerse más evidente durante la primavera.

Las proyecciones actuales señalan que alcanzaría su mayor intensidad durante los últimos meses de 2026. En Buenos Aires, sus efectos podrían traducirse en temporadas más húmedas, aunque no permiten determinar qué días lloverá ni atribuir cada episodio de tormenta directamente al fenómeno del Pacífico.

Cómo podría afectar El Niño al clima de Buenos Aires

La influencia de El Niño podría favorecer lluvias entre normales y superiores a las habituales en buena parte de Buenos Aires. El sudoeste provincial presenta una señal particularmente húmeda para el trimestre de primavera, mientras que otras zonas podrían registrar mayores episodios de inestabilidad y precipitaciones abundantes. Sin embargo, esto no significa que lloverá todos los días ni que toda la provincia recibirá la misma cantidad de agua.

Cómo podrían afectar las lluvias al campo

Una sucesión de lluvias intensas puede saturar los suelos, provocar anegamientos y reducir las jornadas disponibles para sembrar, cosechar o aplicar tratamientos. El exceso de humedad también dificulta el ingreso de maquinaria, afecta los cultivos y obliga a reorganizar tareas fundamentales del calendario agropecuario bonaerense.

Se puede observar en una vista como esta cuando las aguas cálidas que provienen del norte de la cuenca de Panamá bajan por las costas de Sudamérica, marcando el inicio de la estación cálida y húmeda de la región costera del Ecuador.
Fenómeno meteorológico "El Niño". Foto: EFE

Hasta cuándo podría continuar activo El Niño

Las últimas estimaciones indican una probabilidad extraordinariamente alta de que El Niño continúe activo hasta febrero de 2027. El fenómeno seguiría fortaleciéndose durante los próximos meses y alcanzaría su pico hacia el cierre de 2026, cuando también podría aumentar la influencia sobre las lluvias en Argentina.

¿Qué diferencia hay entre El Niño y La Niña?

Existe otra fase en el patrón climático ENOS, conocida como La Niña, cuya diferencia es la temperatura: El Niño es fase cálida y puede durar hasta año y medio, mientras que La Niña es fase fría y puede extenderse hasta tres años.

ClimaFenómeno El Niño
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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