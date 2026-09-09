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Cómo funcionan los cupones de Mercado Libre: todos los trucos para aprovechar los descuentos de 30, 40 y hasta 70 por ciento

La plataforma aplicó esta novedad recientemente, y lanza disintas promociones según el día y el rubro de los productos. Donde encontrar el cupón de MELI de hoy.

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Cupones y códigos de descuento de Mercado Libre
Cupones y códigos de descuento de Mercado Libre Foto: Canal26.com
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La plataforma de compras online Mercado Libre lanzó recientemente un sistema de cupones que permite acceder a descuentos exclusivos por tiempo limitado y en determinados rubros de productos. La opción está disponible en la página web y en la app, y cada vez más usuarios la eligen para aplicar descuentos de 30%, 40% y hasta 70% en sus compras.

Incluso, las ofertas suelen multiplicarse durante las fechas dobles, como el 8/8 (8 de agosto), 9/9 o 10/10. Esos días los descuentos pueden llegar hasta el 70% off. Por ejemplo, este miércoles 9 de septiembre hay varios cupones temporales disponibles.

Los cupones de Mercado Libre son dinámicos y de corta duración, y algunos cambian todos los días, así que hay que estar atentos para encontrarlos. Muchos de ellos se agrupan en la pestaña Cupones de la plataforma o app.

Cómo activar los cupones de Mercado Libre

Para aplicar un cupón de Mercado Libre se puede hacer desde la cuponera, la tienda de un vendedor, la página del producto, el carrito de compra y al momento de pagar.

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Si se hace desde la cuponera, hay que seleccionar “buscar productos” y ahí se verán todos los productos para los que aplica ese cupón.

También hay cupones que ya vienen aplicados automáticamente: esos se identifican con la leyenda “con cupón”, que figura junto a cada producto.

Tené en cuenta que, para acceder efectivamente a los descuentos, la compra debe cumplir con las condiciones de cada cupón.

Cupones y códigos de descuento de Mercado Libre Foto: Canal26.com

¿Qué son los códigos de descuento de Mercado Libre?

Los códigos de descuento de Mercado Libre tienen el mismo objetivo que los cupones: aplicar descuentos en ciertas compras y productos, pero se obtienen y aplican de forma diferente.

¿Dónde encuentro los códigos de descuento en Mercado Libre?

Mientras que los cupones suelen aparecer directamente en la sección de cupones, y se aplican haciendo clic en “usar” o “aplicar”, los códigos de descuento son combinaciones de letras y números (como SUPER30) que se encuentran en que encontrás en campañas publicitarias, redes sociales, acuerdos bancarios o eventos especiales, y que deben ingresarse de forma manual en el resumen de compra antes de pagar.

Para encontrar cupones activos durante el día que corre, se sugiere visitar redes sociales que comparten descuentos, preguntarle a alguna IA, o visitar páginas como promofy.com.ar, que recopilan descuentos vigentes.

¿Cuál es el límite de cupones que se pueden usar en un mismo producto?

Según explica Mercado Libre en las condiciones de uso, se pueden aplicar hasta 2 cupones por producto.

Cuando un producto aplique a más de dos cupones, la plataforma priorizará automáticamente el cupón de mayor valor.

Para maximizar el ahorro, es posible aprovechar promociones y descuentos por medios de pago, que son acumulables con los cupones aplicados.

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