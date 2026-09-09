comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El Gobierno amplía las denuncias y apunta contra directivos de las petroleras que operan en Malvinas

La Casa Rosada presentará nuevas acciones penales por actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina. También identificarán a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan intervenido en esas decisiones.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Javier Milei, presidente de la Argentina.
Javier Milei, presidente de la Argentina. Foto: Reuters (Angela Ponce)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Gobierno de Javier Milei anunció que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina y anticipó que las acciones alcanzarán también a directivos y responsables de las compañías involucradas.

La Oficina del Presidente informó, a través de un comunicado, que las actividades investigadas estarían violando las prohibiciones establecidas por la ley 26.659.

Plataforma de petróleo cerca de las Islas Malvinas.
Plataforma de petróleo cerca de las Islas Malvinas. Foto: EFE

Las nuevas denuncias no alcanzarán únicamente a las empresas involucradas, sino que buscarán individualizar a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan participado en las decisiones vinculadas con esas actividades.

La medida derivará tanto en la ampliación de procesos judiciales existentes como en la apertura de nuevas causas, según indicó el comunicado oficial.

Contenido Recomendado

El Gobierno analiza incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones en las Islas Malvinas

El Gobierno analiza incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones en las Islas Malvinas

Milei inauguró el Museo de Granaderos y le exigió a la oposición unirse por Malvinas:“Con esto no puede haber grieta”

Milei inauguró el Museo de Granaderos y le exigió a la oposición unirse por Malvinas: “Con esto no puede haber grieta”

“El Estado nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional”, sostuvo el gobierno.

La Casa Rosada remarcó que las acciones “no se limitarán a las personas jurídicas” y alcanzarán a quienes, desde sus cargos y funciones, hayan intervenido en la realización de los hechos considerados ilícitos.

El presidente habló de la causa Malvinas.
Cadena nacional de Javier Milei. Foto: X @OPRArgentina

“El gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables”, concluyó el comunicado firmado por Milei.

Otras sanciones anunciadas por el Ejecutivo

l Gobierno analiza la posibilidad de ampliar el alcance de las sanciones que contempla la anunciada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional e incluir a otras actividades vinculadas con las Islas Malvinas, entre ellas la pesca.

El tema fue abordado en la última reunión de mesa política y supone la modificación de la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, que establece sanciones para actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización.

Islas MalvinasJavier MileiGobiernoPetrolera
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Milei junta a su tropa en la previa de una semana caliente en el Congreso:uno por uno, los ejes que busca ordenar

    Milei junta a su tropa en la previa de una semana caliente en el Congreso: uno por uno, los ejes que busca ordenar

  2. Una encuesta midió a Milei y dejó un resultado inesperado:el dato que ilusiona al Gobierno y el que vuelve a encender las alarmas

    Una encuesta midió a Milei y dejó un resultado inesperado: el dato que ilusiona al Gobierno y el que vuelve a encender las alarmas

  3. Milei viajará a Londres en octubre:la particular agenda del presidente en plena tensión por Malvinas

    Milei viajará a Londres en octubre: la particular agenda del presidente en plena tensión por Malvinas

  4. Por qué La Libertad Avanza acompañó los proyectos de Morosidad y Discapacidad:los dos temas que acercaron posiciones

    Por qué La Libertad Avanza acompañó los proyectos de Morosidad y Discapacidad: los dos temas que acercaron posiciones

  5. El furcio de Javier Milei en pleno discurso en Chile:“Nunca nuestro modelo funcionó”

    El furcio de Javier Milei en pleno discurso en Chile: “Nunca nuestro modelo funcionó”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei suspendió su viaje a Reino Unido en medio de la tensión por Malvinas

Javier Milei suspendió su viaje a Reino Unido en medio de la tensión por Malvinas

Milei, Néstor Kirchner y un curioso antecedente en Reino Unido:qué pasó con Malvinas en 2003

Milei junta a su tropa en la previa de una semana caliente en el Congreso:uno por uno, los ejes que busca ordenar

Una encuesta midió a Milei y dejó un resultado inesperado:el dato que ilusiona al Gobierno y el que vuelve a encender las alarmas

Economía

La inflación de agosto fue de 1,7% y acumula un alza de 21,3% en lo que va del año

La inflación de agosto fue de 1,7% y acumula un alza de 21,3% en lo que va del año

Buscan trabajadores para la construcción en Suiza:ofrecen salarios de hasta 6.500 euros y hay miles de vacantes

La Hidrovía Paraná - Paraguay será más barata:cuánto saldrá el peaje y cuándo arranca la nueva concesión por 25 años

El FMI respaldó al gobierno de Milei pese a la caída de la industria y la construcción:cuándo será la próxima revisión

Internacionales

Un santuario de España busca voluntarios:ofrecen alojamiento gratis por cuidar 140 animales y trabajar 5 horas al día

Un santuario de España busca voluntarios: ofrecen alojamiento gratis por cuidar 140 animales y trabajar 5 horas al día

Roselle, la perra guía que ayudó a su dueño ciego a bajar 78 pisos en el 11-S

Tras la muerte de su primer hijo, una mujer de 54 años dio a luz a una nena con un embrión que había congelado hace 22 años

Donald Trump prometió 5 mil dólares a cada estadounidense si su partido gana las legislativas