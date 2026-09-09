El Gobierno amplía las denuncias y apunta contra directivos de las petroleras que operan en Malvinas

Javier Milei, presidente de la Argentina. Foto: Reuters (Angela Ponce)

El Gobierno de Javier Milei anunció que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina y anticipó que las acciones alcanzarán también a directivos y responsables de las compañías involucradas.

La Oficina del Presidente informó, a través de un comunicado, que las actividades investigadas estarían violando las prohibiciones establecidas por la ley 26.659.

Plataforma de petróleo cerca de las Islas Malvinas. Foto: EFE

Las nuevas denuncias no alcanzarán únicamente a las empresas involucradas, sino que buscarán individualizar a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan participado en las decisiones vinculadas con esas actividades.

La medida derivará tanto en la ampliación de procesos judiciales existentes como en la apertura de nuevas causas, según indicó el comunicado oficial.

“El Estado nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional”, sostuvo el gobierno.

La Casa Rosada remarcó que las acciones “no se limitarán a las personas jurídicas” y alcanzarán a quienes, desde sus cargos y funciones, hayan intervenido en la realización de los hechos considerados ilícitos.

Cadena nacional de Javier Milei. Foto: X @OPRArgentina

“El gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables”, concluyó el comunicado firmado por Milei.

Otras sanciones anunciadas por el Ejecutivo

l Gobierno analiza la posibilidad de ampliar el alcance de las sanciones que contempla la anunciada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional e incluir a otras actividades vinculadas con las Islas Malvinas, entre ellas la pesca.

El tema fue abordado en la última reunión de mesa política y supone la modificación de la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, que establece sanciones para actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización.