Sacudón en el clima de Buenos Aires: cuándo llega el tormentón y qué día baja la temperatura a 6 grados

Se esperan lluvias y tormentas para los próximos días. Foto: REUTERS

Buenos Aires y sus alrededores se prepara para atravesar un cambio rotundo del clima. Según indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas de los próximos días en el Área Metropolitana bajarán de los 20 °C a los 6 °C debido a una tormenta que traerá consigo un frente frío.

Además, una sudestada comenzaría a desarrollarse sobre la región del Río de la Plata, con lluvias aisladas, ráfagas intensas y condiciones inestables que interrumpirán la breve tregua que seguirá al frío. Antes de su llegada, los vientos del norte favorecerán tardes más templadas y registros cercanos a los valores habituales para septiembre.

Cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires

Las precipitaciones llegarán el viernes 11 de septiembre, jornada para la cual se espera un cielo cubierto, mientras que el viento del sudeste cobrará intensidad. Según el SMN, se podrían registrar acumulados estimados de hasta 10 milímetros, mientras que la temperatura irá de los 11 °C a los 17 °C.

De todas maneras, la atención también estará puesta en el viento, cuyas ráfagas tendrán una intensidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. El momento más extremo del fenómeno se concretará durante la tarde/noche.

El sábado 12 de septiembre, por su parte, continuará con cielo nublado, 10% de chances de lluvias y ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante toda la jornada. Además, la temperatura bajará a 8 °C de mínima y 13 °C de máxima.

El viento jugará un papel importante los próximos días. Foto: NA (Juan Vargas)

Miércoles y jueves, los días de más calor

Antes de las tormentas, se esperan dos días con temperaturas más cercanas a la primavera. El miércoles 9 de septiembre, el termómetro marcará una mínima de 10 °C y una máxima de 19 °C y pocas nubes en el cielo.

Por su parte, el día más caluroso de la semana será el jueves 10, cuando la máxima alcance los 20 °C y la mínima marque 11 °C. Además, el cielo estará parcialmente nublado, por lo que estas dos jornadas se presentan como ideales para realizar actividades al aire libre.

El frío polar y la sudestada redibujan el panorama del fin de semana

Después de alcanzar los 20 °C el jueves, el clima en Buenos Aires cambiará de forma marcada desde el viernes. El aumento de la nubosidad, las ráfagas de hasta 50 km/h y la baja probabilidad de lluvia anticiparán una sudestada que favorecerá el ingreso de aire más frío y limitará la recuperación térmica.

El descenso se profundizará durante el fin de semana: el sábado tendrá temperaturas de entre 8 °C y 13 °C, cielo mayormente nublado y viento intenso, mientras que el domingo comenzará con apenas 6 °C. El viento y las máximas contenidas dejarán un ambiente plenamente invernal en el AMBA.

Cómo sigue el clima esta semana, día por día