Se aproxima una sudestada al AMBA: cuándo llegan las lluvias y las fuertes ráfagas de viento

El viento persistente del sudeste podría provocar una crecida del Río de la Plata durante el viernes y el sábado. Foto: NA

Después de varios días con un progresivo ascenso de temperatura, el tiempo volverá a cambiar en Buenos Aires. Una sudestada comenzaría a desarrollarse sobre el Área Metropolitana y la región del Río de la Plata, con lluvias aisladas, ráfagas intensas y condiciones inestables que podrían extenderse hasta el sábado.

El fenómeno interrumpirá la breve tregua que seguirá al frío del comienzo de la semana. Antes de su llegada, los vientos del norte favorecerán tardes más templadas y registros cercanos a los valores habituales para septiembre.

Cuándo comenzará la sudestada en Buenos Aires

El deterioro empezaría a percibirse durante el viernes 11 de septiembre. La nubosidad aumentará, el cielo pasará a estar cubierto y el viento del sudeste cobrará intensidad con el transcurso de las horas. También podrían registrarse precipitaciones aisladas durante la tarde y la noche, con acumulados estimados de hasta 10 milímetros.

La lluvia no sería el rasgo más significativo del episodio. La atención estará puesta especialmente en el viento, cuyas ráfagas podrían ubicarse entre los 35 y los 50 kilómetros por hora. El período de mayor intensidad se concentraría durante la tarde y la noche del viernes, mientras que el sábado todavía presentaría condiciones ventosas e inestables durante las primeras horas.

El viento persistente del sudeste podría provocar una crecida del Río de la Plata durante el viernes y el sábado. Foto: Pixabay

Las temperaturas también responderán al cambio en la circulación del aire. Para el viernes se esperan máximas de entre 16 y 17 °C, por debajo de los valores previstos para el jueves. El descenso será más marcado durante el fin de semana, cuando una nueva masa de aire frío avance sobre la región central del país.

Riesgo de crecida en el Río de la Plata

La persistencia del viento del sudeste puede empujar el agua hacia la costa argentina e impedir su salida habitual hacia el océano. Ese proceso eleva el nivel del Río de la Plata y puede producir anegamientos en sectores bajos o áreas ribereñas vulnerables. Por ese motivo, la altura del agua será una de las variables clave durante el desarrollo del fenómeno.

Las zonas que requieren mayor seguimiento son las costas de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios bonaerenses ubicados junto al río. Sin embargo, todavía no se difundió una altura máxima oficial para la eventual crecida.

Cabe señalar que una sudestada no implica necesariamente lluvias abundantes. Su principal característica es la persistencia de vientos provenientes del sudeste sobre el estuario. Cuando esa circulación se mantiene durante varias horas, aumenta la posibilidad de crecidas incluso si los acumulados de precipitación son moderados. La evolución deberá seguirse mediante los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y los datos hidrológicos correspondientes.

Cómo estará el tiempo antes del cambio

El martes 8 se mantendrían las condiciones estables en la Ciudad de Buenos Aires, con cielo algo nublado y temperaturas de entre 7 y 18 °C. Para el miércoles se proyecta un incremento de la nubosidad, aunque la probabilidad de lluvia permanece baja en los pronósticos disponibles.

El jueves comenzaría con alguna inestabilidad, pero luego se produciría una mejora transitoria. Los vientos serán leves y predominarán desde el este. La máxima podría acercarse a los 20 °C, mientras otras previsiones disponibles estiman un valor ligeramente menor.

Esta diferencia es habitual en pronósticos elaborados con varios días de anticipación. La posición final del sistema de baja presión, la velocidad del viento y el momento exacto en que ingrese la masa de aire frío pueden modificar las temperaturas, el volumen de lluvia y la extensión del episodio.