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Llega una tormenta helada con granizo y ráfagas de vientos fuertes: cuáles son las zonas afectadas

El pronóstico anticipa una tormenta helada con lluvias intensas, posible granizo y ráfagas de hasta 50 km/h durante dos jornadas: cuáles son las zonas afectadas y cuándo comenzará a mejorar el clima.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Se acerca una fuerte tormenta que hará caer la temperatura y granizar.
Se acerca una fuerte tormenta que hará caer la temperatura y granizar. Foto: Wikimedia Commons
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El clima volverá a mostrar condiciones adversas en el noreste argentino, donde se esperan lluvias intensas, tormentas fuertes y posible caída de granizo. De acuerdo con el pronóstico, Misiones será una de las provincias más comprometidas, con acumulados importantes y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo seguimiento la evolución del tiempo en la región, en medio de un escenario de elevada humedad e inestabilidad. El mal tiempo podría extenderse durante dos jornadas en Misiones, con especial impacto en las zonas norte y centro, donde se proyectan los mayores acumulados de lluvia.

Cuándo comienza la tormenta helada y cuánto durará

El cambio de tiempo comenzó este miércoles 9 de septiembre, impulsado por un sistema de baja presión ubicado al oeste de la región y el ingreso de aire muy húmedo de origen amazónico. Las lluvias y tormentas aumentarán progresivamente, con ráfagas de entre 30 y 50 km/h y posible granizo aislado.

La inestabilidad continuará durante el jueves 10 de septiembre, por lo que el episodio podría extenderse durante aproximadamente 48 horas. Ese día se esperan nuevos períodos de lluvia y tormentas, especialmente en las zonas norte y centro, mientras que el sur provincial tendría chaparrones más aislados por el ingreso de aire estable.

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Caída de granizo.
Se acerca una fuerte tormenta que hará caer la temperatura y granizar. Foto: Wikimedia Commons

Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta helada

La provincia más afectada será Misiones, donde las tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte y dejar acumulados importantes. Las condiciones más adversas se concentrarán en las zonas norte y centro, con probabilidad de precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo localizado y fuertes ráfagas de viento.

Durante el miércoles, los acumulados podrían ubicarse entre 10 y 60 milímetros, mientras que el jueves podrían alcanzar valores de entre 5 y 80 milímetros. En el sur de Misiones, el avance de aire más estable limitaría las precipitaciones y favorecería un escenario de chaparrones aislados.

Cuándo comenzará a mejorar el clima

La mejora del clima comenzaría a notarse primero en el sur de Misiones durante el jueves, donde el ingreso de aire más estable reducirá la intensidad y frecuencia de las precipitaciones. En ese sector todavía podrían desarrollarse algunos chaparrones aislados, pero el escenario sería menos adverso que en el norte y centro provincial.

En las zonas más afectadas, la recuperación será más lenta porque las lluvias y tormentas podrían continuar durante buena parte del jueves. El ingreso de viento sur favorecerá luego una estabilización progresiva y un ambiente más fresco, aunque será necesario seguir las actualizaciones del pronóstico para determinar cuándo terminarán completamente las precipitaciones.

Qué es una “tormenta helada”

La expresión “tormenta helada” se utiliza para describir la combinación de tormentas, granizo, viento y un posterior ingreso de aire más fresco. Sin embargo, no se trata de una categoría técnica utilizada por el SMN para clasificar fenómenos meteorológicos.

De hecho, el descenso térmico más evidente aparecerá hacia el final del episodio, impulsado por los vientos del sector sur.

ClimaServicio Meteorológico Nacionalpronóstico Misiones
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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