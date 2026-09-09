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Un CD de Mariah Carey la salvó del atentado del 11-S: la impactante historia de una mujer que trabajaba en las Torres Gemelas

A 25 años del ataque terrorista contra los edificios del World Trade Center, fanáticos de la cantante estadounidense recuerda la historia de Glitter, el álbum maldito de Carey lanzado el mismo día de la tragedia.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Mariah Carey y las torres gemelas
Mariah Carey y las torres gemelas Foto: Mariah Carey
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El 11 de septiembre de 2001 Mariah Carey publicó su octavo álbum de estudio titulado Glitter y tenía la convicción de que sería en un gran éxito. Sin embargo, el ataque terrorista contra las Torres Gemelas, ocurrida ese mismo día en Nueva York opacó por completo el lanzamiento de la artista y terminó siendo un absoluto fracaso comercial. No es para menos, el atentado del 11-S se convirtió en una de las tragedias más devastadoras de la humanidad dejando a 2.996 muertos y más de 25.000 heridos.

Pero a 25 años de ambos sucesos, una mujer decidió conectarlos de una manera inesperada. Se trata de una sobreviviente del ataque terrorista del 11-S, quien manifestó que el CD de Carey “le salvó literalmente la vida” de la tragedia que a la que le tocó enfrentarse.

Glitter de Mariah Carey: el CD que evitó una tragedia para Sara Botkin

Glitter no solo era el octavo álbum de estudio de Mariah Carey también formaba parte de la banda sonora de la película homónima que la cantante protagonizaba. En total, tenía 12 canciones que habían sido compuestas por la propia artista. Entre los sencillos que lanzó tras su publicación se encuentran: “Loverboy”, “Reflections (Care Enough)”, “Never Too Far” y “Don’t Stop (Funkin’ 4 Jamaica)”.

Glitter, el álbum "maldito" de Mariah Carey
Glitter, el álbum "maldito" de Mariah Carey Foto: Virgin Records

Para los fans de Mariah el lanzamiento de este álbum musical significaba todo un acontecimiento. Sara Botkin era seguidora de la cantante desde pequeña y Glitter venía a representar un cambio total en la carrera de Mariah: nuevos sonidos, temas pegadizos y muchos más. Por eso, no se iba a perder la oportunidad de ser una de las primeras personas en comprarlo. Lo que no imaginaría después es que gracias a su fanatismo por la artista salvaría, además, su vida.

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Una rutina laboral que cambió para siempre con el 11-S

Según su propio relato, Sara Botkin se dirigía a trabajar a las Torres Gemelas en la mañana de ese 11 de septiembre, pero se retrasó porque antes de llegar al piso 105 del de la torre sur del World Trade Center, hizo una pausa en una tienda de música con el objetivo de comprar el flamante CD de Mariah Carey, Glitter.

En diálogo con el medio WPXI de la ciudad de Pittsburgh, la mujer confesó que cuando los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas, ella aún no había subido al piso en el que trabajaba. “Miré hacia afuera, era una escena impresionante, parecía Nochevieja, con todos los escombros en el aire, papeles volando”, manifestó.

Torres Gemelas - Atentado del 11-S
El ataque terrorista fue planificado y orquestado por el líder de al Qaeda, Osama bin Laden. Foto: Wikimedia Commons

#JusticeForGlitter: el resurgimiento de un “álbum maldito” para Mariah Carey

Casi 17 años después del lanzamiento de Glitter, fanáticos de la cantante estadounidense decidieron lanzar una campaña para hacer resurgir el álbum musical bajo el nombre de #JusticeForGlitter. La viralización de la campana logró que el CD llegara al puesto número 1 de ventas en iTunes y finalmente se convirtiera en un verdadero éxito.

Este hito comercial hizo que la propia Mariah Carey se tomara unos minutos para agradecer a sus seguidores y anunciara que el álbum musical ahora estaría disponible en todas las plataformas digitales. “Un poquito tarde, pero para mostrar mi aprecio por #JusticeForGlitter, ¡ya está disponible en todas partes!”, expresó en aquel momento.

Glitter, el denominado “álbum maldito” de Mariah Carey, vendió entre 2 a 3,5 millones de copias en todo el mundo y pese a su relanzamiento se considera el peor disco de la cantante a nivel de ventas con un pequeño punto a favor: hoy es un CD de culto tanto para los fanáticos de la artista como para aquellos que eran jóvenes o adolescentes en esa época.

Mariah CareyAtentados del 11 de septiembre de 2001Estados UnidosMúsica
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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