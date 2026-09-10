Suiza busca trabajadores para la construcción: ofrece salarios de hasta 6.500 euros y hay más de 20.000 vacantes

Suiza busca trabajadores para la construcción con salarios de hasta 6.500 euros. Foto: Unsplash

El sector de la construcción en Suiza atraviesa una marcada falta de trabajadores calificados que ya generó más de 20.000 vacantes en todo el país, según datos de la Oficina Federal de Estadística (OFS). La demanda se concentra especialmente en perfiles técnicos y especializados, como albañiles, encofradores, encargados de obra y otros oficios vinculados a la actividad.

La escasez de personal se convirtió en uno de los principales desafíos para las empresas constructoras suizas, que buscan alternativas para cubrir puestos clave en un contexto de creciente envejecimiento de la fuerza laboral. Una parte importante de los trabajadores actualmente empleados en el sector se encuentra próxima a la jubilación, mientras que el ingreso de nuevas generaciones no alcanza para compensar ese recambio.

Más de 20.000 vacantes en la construcción: las causas detrás de la falta de trabajadores

Entre los factores que explican este fenómeno aparece el cambio en las preferencias laborales de los jóvenes, que muestran una mayor inclinación hacia actividades vinculadas con las finanzas, la tecnología, ingeniería e industria farmacéutica. Frente a ello, los trabajos de construcción, caracterizados por una mayor exigencia física, tienen cada vez más dificultades para atraer nuevos profesionales.

La escasez de personal se convirtió en uno de los principales desafíos para las empresas constructoras suizas. Foto: Unsplash

El problema tiene un fuerte componente demográfico. La combinación entre jubilaciones próximas y una menor incorporación de personal joven genera un desequilibrio que afecta a gran parte del sector. Como consecuencia, muchas empresas encuentran dificultades para completar plantillas y cumplir con los tiempos previstos para el desarrollo de obras.

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Suiza en 2026

La falta de mano de obra especializada también impactó en los salarios. Actualmente, un trabajador calificado de la construcción puede acceder a remuneraciones base que oscilan entre los 5.000 y 6.500 euros mensuales (5.806,75 y 7.548,78 dólares). Sin embargo, los ingresos finales varían de acuerdo con la categoría profesional, experiencia y región donde se desempeñe.

En los puestos de mayor responsabilidad o en aquellos que demandan conocimientos específicos, los ingresos pueden incrementarse mediante adicionales por complementos salariales, horas extra y funciones jerárquicas. En algunos casos, las remuneraciones más altas pueden acercarse a los 8.900 euros mensuales (10.336,02 dólares), aunque se trata de situaciones particulares y no representan el salario promedio del sector.

Un trabajador de la construcción puede acceder a remuneraciones entre los 5.000 y 6.500 euros mensuales. Foto: Unsplash

Además de los sueldos competitivos, la actividad ofrece jornadas laborales que rondan las 40 horas semanales y un sistema de protección social que contempla cobertura frente a accidentes laborales, desempleo y licencias médicas.

Empresas suizas buscan empleados extranjeros para cubrir la demanda

Ante la dificultad para cubrir las vacantes, las constructoras intensificaron la búsqueda de trabajadores en otros países europeos. Los reclutamientos se enfocan principalmente en profesionales provenientes de Alemania, España, Italia y Portugal, entre otros mercados laborales del continente.

Paralelamente, las autoridades impulsan mecanismos para agilizar el reconocimiento de títulos y certificaciones obtenidas en el extranjero, con el objetivo de facilitar la incorporación de personal especializado y responder a la creciente demanda del sector.

Las constructoras suizas intensificaron la búsqueda de trabajadores en otros países europeos. Foto: Unsplash

No obstante, quienes evalúan una oportunidad laboral en Suiza también deben considerar el elevado costo de vida. Gastos como el alquiler y el seguro médico obligatorio representan una porción significativa del presupuesto mensual, por lo que el atractivo de los salarios debe analizarse junto con el nivel general de precios del país.

Mientras intenta resolver el déficit actual de trabajadores, el sector de la construcción también avanza en procesos de digitalización y automatización. La incorporación de nuevas tecnologías busca mejorar la productividad y reducir gradualmente la dependencia de la mano de obra, aunque los especialistas coinciden en que la demanda de personal calificado seguirá siendo elevada durante los próximos años.