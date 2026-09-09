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Una reconocida marca de ropa entró en concurso de acreedores por una deuda millonaria: tiene locales en Palermo, Recoleta y Flores

Ante la incapacidad de responder a obligaciones fiscales y pago a proveedores, la marca de ropa decidió acudir al procedimiento judicial para sostener el negocio que posee tres tiendas físicas en CABA.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Otra empresa argentina en crisis, esta vez, del sector de la indumentaria.
Otra empresa argentina en crisis, esta vez, del sector de la indumentaria. Foto: Redes
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Una inflación en alza con salarios que no logran alcanzar la subida de precios ha provocado una notable caída del consumo en distintos puntos de la Argentina. La situación se puede ver en sectores que van desde servicios, electrodomésticos hasta la industria textil. El caso de la empresa de indumentaria Batuk, que actualmente tiene tres locales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los barrios de Recoleta, Palermo y Flores, es uno de ellos.

Este miércoles se conoció que la reconocida marca de ropa entró en concurso de acreedores debido a su dificultad para costear las obligaciones impositivas y de producción mayormente acompañado de una baja de ventas sostenida.

El concurso preventivo de crisis es solicitado por compañías con el objetivo de organizar y reestructurar sus deudas y así evitar la quiebra mediante un procedimiento judicial que puede ser rechazado o no tras realizar un análisis de su situación de insolvencia. En el caso de Barhut S.R.L., también su socia vinculada Trown S.R.L. pidió acceder al proceso legal.

Batuk, empresa que pidió concurso de acreedores
Posee deudas con bancos como La Nación, Galicia, Macro y Provincia. Foto: Instagram

Cuál es la situación financiera de la marca de ropa Batuk

Hacia finales de julio 2026, la deuda de la empresa ascendía a un total de $3.487.500.000 La información financiera de Batuk también indicó que había solicitado préstamos por $2.578.500.000 a bancos como La Nación, Galicia, Macro y Provincia, según detalló Ámbito Financiero.

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A su vez presentó una deuda de $USD 600.000 con obligaciones fiscales de 1.237.700.000 y una deuda comercial de $1.566.900.000 en deuda comercial. Al mismo tiempo, Batuk mostró atrasos en pagos a proveedores y el rechazo de cheques: en total fueron 56.

Por otro lado, en cuanto a bienes de consumo, Batuk posee $3.630.800.000 en productos destinados a la venta y en cuanto a bienes de uso (o sea que no están dispuestos para la venta y que representan las instalaciones e inmuebles) sumaba un total de $2.064.700.000.

Qué pasará con la empresa de indumentaria Batuk tras entrar al concurso de acreedores

Tanto Barhut S.R.L. como Trown S.R.L. pidieron ingresar al concurso preventivo de crisis el 31 de julio. A finales del mes de agosto, la Justicia aceptó iniciar el procedimiento tras recibir el informe de las empresas. De acuerdo a la presentación, Barhut posee $6.763.500.000 en activos y $6.304.200.000 en pasivos. Ahora, las compañías deberán aguardar la decisión judicial que dictaminará si acepta o no la reestructuración de la deuda solicitada.

Batuk, empresa que pidió concurso de acreedores
Batuk tiene tres locales en CABA. Foto: Instagram

Se confirmó la quiebra de la empresa propietaria de Musimundo

Recientemente Carsa S.A., empresa propietaria de Musimundo, la famosa compañía de electrodomésticos y que se hizo conocida en los 90 como una tienda de discos y casetes, fue declarada en quiebra.

En este caso, el Juzgado Civil y Comercial N.º 23 resolvió dejar sin efecto el concurso preventivo de acreedores al considerar que la situación financiera de la empresa era irrecuperable. Según el Banco Central, el nivel de morosidad por parte de la empresa era de “riesgo alto”.

En paralelo, Musimundo cerró 20 sucursales, al tiempo que se habrían despedido a al menos 100 trabajadores en distintas provincias de la Argentina como Misiones, Chaco y Corrientes.

Economía argentinaCrisisEmpresasIndumentaria
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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