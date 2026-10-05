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Pronóstico extendido para Catamarca: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (0.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
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El pronóstico para Catamarca este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 14°. Con vientos de 19 - 49 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
18°
Viento
Suroeste 3 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Norte 10 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Norte 17 - 43 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 19 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 24°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:57
Puesta del sol19:26
Horas de luz12h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 06:57 y se pone a las 19:26, dando aproximadamente 12h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 19 - 49 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Norte 14 - 38 km/h 0% Tormenta seca con cielo parcialmente nuboso
02:00 17° 17° Norte 12 - 34 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 16° 16° Norte 4 - 30 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Norte 3 - 15 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Norte 5 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Norte 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Norte 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 16° 16° Noreste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 18° 18° Suroeste 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 19° 19° Suroeste 4 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Sur 3 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Suroeste 2 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Suroeste 3 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 25° Oeste 3 - 21 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Noroeste 2 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 25° Norte 4 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 25° Norte 10 - 31 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 25° Norte 16 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 21° 21° Norte 16 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 19° 19° Norte 14 - 40 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Norte 16 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Norte 17 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 19° 19° Norte 19 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 19° 19° Norte 19 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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