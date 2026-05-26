Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 26 de mayo de 2026, 06:30
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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.

El pronóstico para Catamarca este 26 de mayo de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de . Con vientos de 17 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Soleado
12°
Viento
Norte 4 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Noreste 17 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 15 - 40 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 17 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 22°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 31m
Fase lunarCreciente
Iluminación80%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 26 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:04 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 26 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 17 - 43 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Este 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Noreste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Noreste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Noreste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Norte 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Noreste 3 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 10° Norte 4 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Norte 4 - 17 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Noreste 4 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Norte 7 - 23 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Noreste 6 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Noreste 9 - 30 km/h 0% Soleado
14:00 22° 22° Noreste 8 - 32 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Noreste 12 - 35 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Noreste 16 - 40 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Noreste 17 - 43 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Noreste 16 - 43 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Noreste 16 - 39 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Noreste 15 - 39 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Noreste 15 - 40 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Noreste 15 - 40 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Noreste 15 - 39 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Noreste 15 - 38 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.