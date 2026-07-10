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¿Qué ropa usar hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 13 de julio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto San Julián, Santa Cruz
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cielo despejado
-3°
Viento
Noroeste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Noreste 13 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 16 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 31 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 5°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:39
Puesta del sol17:45
Horas de luz8h 6m
Fase lunarMenguante
Iluminación20%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:39 y se pone a las 17:45, dando aproximadamente 8h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 13 de julio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 31 - 53 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -1° -1° Oeste 11 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 -1° -1° Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 -1° -1° Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 -1° -1° Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 -2° -2° Oeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 -2° -2° Oeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 -2° -2° Oeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
08:00 -3° -3° Oeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
09:00 -3° -3° Noroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
10:00 -3° -3° Noroeste 5 - 8 km/h 0% Soleado
11:00 -2° -2° Noroeste 4 - 8 km/h 0% Soleado
12:00 Noroeste 3 - 9 km/h 0% Soleado
13:00 Noreste 3 - 10 km/h 0% Soleado
14:00 Noreste 6 - 13 km/h 0% Soleado
15:00 Noreste 10 - 18 km/h 0% Soleado
16:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 Noreste 13 - 22 km/h 0% Soleado
18:00 Noreste 14 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 Norte 15 - 24 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 16 - 26 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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