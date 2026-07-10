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¿Qué ropa usar hoy en Santa Fe? El pronóstico para este 10 de julio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Monumento a la Bandera.
Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Sur 9 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Sur 12 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 14 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:14
Horas de luz10h 12m
Fase lunarMenguante
Iluminación20%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 10 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 08:02 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 10 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 14 - 25 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Sur 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Sur 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Sur 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Sur 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Sur 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Sureste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Sur 7 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Sur 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Sur 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sur 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sur 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Sur 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sur 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Sur 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Sur 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Sur 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Sur 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Sur 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Sureste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Sur 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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