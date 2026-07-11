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La particular característica del estadio en el que jugará Argentina contra Suiza en cuartos de final

La Albiceleste se enfrenta a la Selección de Suiza en el estadio Arrowhead en la ciudad de Kansas este sábado.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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El Estadio de Kansas City en el Mundial 2026.
El Estadio de Kansas City en el Mundial 2026. Foto: Anadolu via Reuters Connect
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Este sábado Argentina jugará contra Suiza en cuartos de final del Mundial 2026. Luego de un agónico triunfo ante Egipto, la Selección Nacional buscará lograr el tan ansiado pase a Semifinales. El encuentro tendrá lugar en la ciudad de Kansas, en el estado de Missouri, ubicado en el centro de los Estados Unidos, en el mítico Arrowhead Stadium, perteneciente a los Kansas City Chiefs, un equipo de fútbol americano, que se destaca por ser uno de los más “ruidosos” del mundo.

Esta característica fue destacada como récord Guinness luego de confirmar que la cancha había registrado los 142,2 decibeles en el año 2014 durante un evento deportivo suscitado allí al aire libre. Es que los aficionados a los Chiefs son conocidos por sus largos y llamativos festejos que no terminan en la cancha. Al finalizar los partidos de NFL, los hinchas salen del estadio y se reúnen para compartir parrilladas y diversas comidas típicas de Estados Unidos. Esto lo convirtió en uno de los espacios con los sonidos más estridentes del planeta Tierra.

Estadio Kansas Mundial 2026
El estadio fue inaugurado en 1972. Foto: Anadolu via Reuters Connect

No es la primera vez que Argentina juega en el Arrowhead Stuadium, ya lo hizo frente a Argelia en el partido inaugural del Grupo J, partido en el que el Seleccionado marcó 3 goles que hicieron rugir a la hinchada presente en esa cancha.

Cómo es el Arrowhead Stuadium de Kansas en el que jugará Argentina frente a Suiza

El Arrowhead Stuadium se inauguró en el año 1972 con un diseño creado por el estudio de arquitectos Kivett and Myers. Actualmente tiene capacidad para recibir a 79.451 espectadores.

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Por supuesto, se trata de un estadio casi dedicado exclusivamente a partidos de fútbol americano, sin embargo, ya fue sede de otro campeonato de fútbol, además, del Mundial de 2026. En 2024, se disputaron partidos de la Copa América, torneo en el que la Argentina alcanzó su 16° título.

En cuanto a la Copa del Mundo de este año, en el estadio Arrowhead jugaron partidos las selecciones de: Ecuador, Curazao, Túnez, Países Bajos, Argelia, Austria, Ghana y Colombia.

Estadio Kansas City
Es un estadio del equipo Kansas City Chiefs de fútbol americano. Foto: Anadolu via Reuters Connect

A qué hora juega Argentina vs. Suiza el último partido de cuartos de final

Argentina enfrentará a Suiza en el último partido de cuartos de final del Mundial 2026 este sábado 11 de julio a partir de las 22h (hora Argentina). Mañana también jugarán Inglaterra y Noruega, en este caso, en la ciudad de Miami en el Hard Rock Stadium desde las 18h.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección Suiza
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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