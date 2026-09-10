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¿Cómo estará el clima hoy en Chubut? El pronóstico para este 10 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 17 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 31 - 54 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 31 - 54 km/h
Lluvia
90% 0.8 mm

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 34 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 13°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarNueva
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 10 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 10 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 34 - 59 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 17 - 27 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 18 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 15 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 17 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Oeste 14 - 26 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Suroeste 13 - 24 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Suroeste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Sur 13 - 24 km/h 0% Cubierto
14:00 11° 11° Sur 21 - 35 km/h 0% Cubierto
15:00 Sur 24 - 45 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 Sur 30 - 51 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sureste 31 - 54 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sureste 34 - 58 km/h 0% Cubierto
19:00 Sureste 33 - 59 km/h 0% Cubierto
20:00 Sureste 33 - 58 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Sureste 33 - 56 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Sureste 31 - 54 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Sureste 30 - 50 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Sureste 29 - 49 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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