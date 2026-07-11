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Evolución del tiempo en Chubut: máxima y mínima para hoy, 13 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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El pronóstico para Chubut este 13 de julio de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 27 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 4 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 12 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 14 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 27 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 13 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 13 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 27 - 43 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Norte 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 2 - 3 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 3 - 4 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 4 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Norte 7 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 Norte 9 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 10° Norte 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 10° Norte 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noreste 10 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 Noreste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Noreste 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 14 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 14 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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