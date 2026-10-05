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Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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El pronóstico para Chubut este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 26 - 48 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
11°
Viento
Oeste 14 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 20 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Este 4 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 26 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en Chubut indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 26 - 48 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 16 - 26 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 17 - 27 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 13 - 27 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 10 - 16 km/h 0% Soleado
08:00 Noroeste 13 - 19 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Oeste 14 - 25 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Oeste 21 - 36 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Oeste 25 - 44 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Oeste 26 - 47 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Oeste 25 - 48 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Oeste 25 - 47 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Suroeste 22 - 45 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Suroeste 23 - 42 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Sur 20 - 42 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Sureste 20 - 37 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Sureste 14 - 35 km/h 0% Soleado
20:00 Sureste 11 - 23 km/h 0% Soleado
21:00 Sureste 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Este 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 4 - 5 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Este 5 - 6 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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