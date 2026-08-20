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Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Chubut este 20 de agosto de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 38 - 64 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 33 - 63 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Sur 26 - 47 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 18 - 35 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 38 - 64 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 20 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 20 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 38 - 64 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 13° 13° Suroeste 27 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Sur 29 - 48 km/h 0% Cubierto
05:00 Sur 29 - 51 km/h 0% Cubierto
06:00 Sur 35 - 63 km/h 0% Cubierto
07:00 Sur 35 - 58 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 38 - 64 km/h 0% Cubierto
09:00 Sur 33 - 63 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sur 30 - 56 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sur 28 - 52 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Sur 27 - 50 km/h 0% Soleado
13:00 Sur 25 - 48 km/h 0% Soleado
14:00 Sur 25 - 46 km/h 0% Soleado
15:00 10° Sur 26 - 47 km/h 0% Nubes y claros
16:00 10° Sur 26 - 48 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Sur 26 - 47 km/h 0% Soleado
18:00 Sur 25 - 46 km/h 0% Soleado
19:00 Sur 25 - 43 km/h 0% Soleado
20:00 Sur 23 - 40 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sur 22 - 38 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 18 - 35 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 19 - 30 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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