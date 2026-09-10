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¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires? El pronóstico para este 10 de septiembre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 10 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
13°
Viento
Noreste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Este 7 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Este 10 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 11 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:00
Puesta del sol18:41
Horas de luz11h 41m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 10 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:00 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 11h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 10 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 11 - 25 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Norte 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Norte 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Noroeste 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Norte 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Norte 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Norte 5 - 9 km/h 0% Soleado
08:00 11° 11° Noreste 6 - 10 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Noreste 5 - 13 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Noreste 6 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Noreste 6 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Noreste 7 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Noreste 8 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noreste 8 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Noreste 7 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Este 7 - 22 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Este 7 - 22 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Este 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Este 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Este 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Sureste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Este 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Este 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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