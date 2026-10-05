Pronóstico extendido para Ciudad de Buenos Aires: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 12°. Con vientos de 17 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 17 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:24
|Puesta del sol
|18:59
|Horas de luz
|12h 35m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|27%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:24 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 12h 35m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 28 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|18°
|Norte 17 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|18°
|18°
|Norte 15 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|14°
|14°
|Norte 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|14°
|14°
|Norte 8 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|14°
|14°
|Norte 8 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|14°
|14°
|Noroeste 8 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|13°
|13°
|Oeste 8 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|14°
|14°
|Oeste 4 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|15°
|15°
|Noroeste 5 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|16°
|16°
|Noroeste 5 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|18°
|18°
|Norte 4 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|18°
|18°
|Noreste 4 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|19°
|19°
|Noreste 7 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|18°
|18°
|Noreste 8 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|19°
|19°
|Noreste 6 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|19°
|19°
|Noreste 5 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|19°
|19°
|Este 6 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|18°
|18°
|Este 7 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|17°
|17°
|Este 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|17°
|17°
|Este 13 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|16°
|16°
|Este 14 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|16°
|16°
|Este 13 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|16°
|16°
|Este 10 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|15°
|15°
|Noreste 8 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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