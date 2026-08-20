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Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 20 de agosto de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 22 - 47 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 2 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Oeste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Sur 17 - 35 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 22 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 18°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:27
Puesta del sol18:26
Horas de luz10h 59m
Fase lunarCreciente
Iluminación55%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 20 de agosto de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:27 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 20 de agosto de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 22 - 47 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sureste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Sureste 2 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Suroeste 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Oeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Oeste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Oeste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Noroeste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Oeste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Oeste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Suroeste 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Suroeste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Suroeste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
22:00 15° 15° Sur 17 - 35 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Sur 22 - 46 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Sur 20 - 46 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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