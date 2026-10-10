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¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
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Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 10 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Sur 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 7 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 6 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 12 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:43
Puesta del sol19:24
Horas de luz12h 41m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 10 de octubre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 06:43 y se pone a las 19:24, dando aproximadamente 12h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 10 de octubre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 12 - 32 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 6 - 14 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Sur 5 - 13 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Sur 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Sur 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Sur 3 - 13 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Sur 5 - 11 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Sur 7 - 15 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Sur 8 - 19 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Sur 10 - 23 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Sur 12 - 29 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Sur 12 - 31 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Sur 8 - 30 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Sur 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Sur 5 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Sur 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Sur 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Sur 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sureste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Sureste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Este 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Este 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Este 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Noreste 3 - 12 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Norte 0 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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