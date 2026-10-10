¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 10 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Córdoba se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 12 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:43
|Puesta del sol
|19:24
|Horas de luz
|12h 41m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|0%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?
Para este 10 de octubre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 06:43 y se pone a las 19:24, dando aproximadamente 12h 41m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 10 de octubre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 12 - 32 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Sur 6 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|11°
|11°
|Sur 5 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|11°
|11°
|Sur 6 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|11°
|11°
|Sur 6 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|11°
|11°
|Sur 3 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|11°
|11°
|Sur 5 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|11°
|11°
|Sur 7 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|11°
|11°
|Sur 8 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|12°
|12°
|Sur 10 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|13°
|13°
|Sur 12 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|14°
|14°
|Sur 12 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|15°
|15°
|Sur 8 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|15°
|15°
|Sur 6 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|17°
|17°
|Sur 5 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|17°
|17°
|Sur 4 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|17°
|17°
|Sur 7 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|17°
|17°
|Sur 7 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|17°
|17°
|Sureste 7 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|16°
|16°
|Sureste 5 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|15°
|15°
|Este 4 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|14°
|14°
|Este 6 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|14°
|14°
|Este 6 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|13°
|13°
|Noreste 3 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|13°
|13°
|Norte 0 - 4 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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