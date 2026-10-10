comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 3 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Norte 4 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 11 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 11 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 15°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:35
Puesta del sol20:05
Horas de luz13h 30m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 10 de octubre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 06:35 y se pone a las 20:05, dando aproximadamente 13h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 10 de octubre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 11 - 29 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 10 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° Sur 1 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° 11° Sur 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Sureste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Este 3 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Este 1 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Este 1 - 16 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Este 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Norte 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Norte 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Norte 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Norte 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Tierra del Fuegotiempo en Tierra del Fuego hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Llegó un tormentón a Buenos Aires:a qué hora se larga con todo y cuándo deja de llover este fin de semana largo

    Llegó un tormentón a Buenos Aires: a qué hora se larga con todo y cuándo deja de llover este fin de semana largo

  2. Se aproxima un tormentón de 48 horas a Buenos Aires:cuándo empieza y cómo estará el clima el fin de semana largo

    Se aproxima un tormentón de 48 horas a Buenos Aires: cuándo empieza y cómo estará el clima el fin de semana largo

  3. ¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

  4. ¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

Javier Milei apuntó contra el socialismo y habló de la “estafa de las banderas nobles”:“No defienden derechos, defienden cajas”

Milei recibió a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos:la frase de la senadora en medio los rumores por sus diferencias con el Gobierno

La Corte suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras:dictó una medida cautelar interina

Economía

Beneficios para jubilados de ANSES en supermercados:cómo obtener hasta un 25% de descuento en octubre

Mujer mayor usando un andador eligiendo productos en un pasillo de supermercado.

Suben las acciones argentinas en Wall Street y baja el Riesgo País en medio de una jornada positiva para los mercados

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre y dónde figura

Internacionales

Rumbo a las Malvinas:qué traslada el buque de Chile que va a atravesar aguas argentinas y genera gran tensión entre ambos países

El buque comercial Danstar

“Está temblando”:hablaban de fútbol, empezó el terremoto en Panamá y huyeron del estudio en vivo

Qué se sabe del terremoto en Panamá hoy:dónde fue el epicentro, cuántas réplicas hubo y qué países activaron alertas por tsunami

Los impactantes videos del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre