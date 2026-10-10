Llegó un tormentón a Buenos Aires: a qué hora se larga con todo y cuándo deja de llover este fin de semana largo

Lluvias y tormentas complican la circulación. Foto: NA

El clima en Buenos Aires volverá a estar marcado por la lluvia durante el comienzo del fin de semana largo. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno ganará intensidad durante la madrugada del sábado y estarán acompañadas por viento fuerte y temperaturas bajas.

La jornada más complicada será el sábado 10 de octubre, cuando la probabilidad de precipitaciones llegará al 70% en el período de mayor inestabilidad. La mejora comenzará hacia el cierre del día y permitirá que tanto el domingo como el lunes feriado se desarrollen sin lluvias significativas.

A qué hora se larga con todo en Buenos Aires

El momento más inestable llegará durante la madrugada del sábado. En esa franja, el pronóstico indica entre un 40% y un 70% de probabilidades de lluvias, el porcentaje más elevado de todo el fin de semana largo. También se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Las precipitaciones continuarán durante la mañana y podrían extenderse hasta la tarde, aunque con una intensidad menor. La probabilidad descenderá al rango de entre el 10% y el 40%, mientras la temperatura se mantendrá fresca, con una mínima de 12 °C y una máxima que apenas llegará a 17 °C.

El pronóstico anticipa tormentas aisladas y chaparrones durante el sábado. Foto: Unsplash

El viento será otro de los protagonistas del sábado, especialmente durante las primeras horas. Las ráfagas más fuertes se producirán en la madrugada y podrían complicar los traslados, reducir la visibilidad y provocar la caída de ramas u objetos que no estén correctamente asegurados en balcones y terrazas.

Cuándo dejará de llover en el AMBA

La mejora comenzará durante la tarde y se consolidará hacia la noche del sábado. Para ese momento, las probabilidades de lluvia caerán hasta ubicarse entre el 0% y el 10%. A pesar del cese de las precipitaciones, el cielo permanecerá cubierto y el ambiente continuará fresco.

El domingo 11 ya no presentará condiciones de tormenta. Se espera una mínima de 10 °C y una máxima de 17 °C, con cielo mayormente nublado. La probabilidad de lluvia será de apenas el 10%, por lo que podrán realizarse actividades al aire libre, aunque con poca presencia del sol.

Cómo estará el tiempo el lunes feriado

El lunes continuará la mejora del clima en Buenos Aires. El pronóstico prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 18 °C. No se esperan precipitaciones relevantes, por lo que será el día más favorable para aprovechar el fin de semana largo.

Para el martes tampoco aparecen lluvias en el panorama inmediato. El cielo volverá a presentarse mayormente nublado y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con una mínima de 11 °C y una máxima de 18 °C. La nubosidad persistirá, pero el período de mayor inestabilidad ya habrá quedado atrás.

Pronóstico extendido en Buenos Aires, día por día

Sábado 10: mínima de 12 °C y máxima de 17 °C. Lluvias hasta la tarde, con probabilidades de entre el 40% y el 70% durante la madrugada y ráfagas de hasta 50 km/h.

Domingo 11: mínima de 10 °C y máxima de 17 °C. Cielo mayormente nublado y 10% de probabilidades de lluvia.

Lunes 12: mínima de 11 °C y máxima de 18 °C. Cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones importantes.

Martes 13: mínima de 11 °C y máxima de 18 °C. Cielo mayormente nublado.

De esta manera, quienes tengan actividades programadas deberán prestar especial atención a la madrugada y las primeras horas del sábado. El paraguas será necesario durante buena parte de esa jornada, pero el panorama mejorará antes del domingo y permitirá cerrar el descanso largo con tiempo estable.