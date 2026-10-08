Se aproxima un tormentón de 48 horas a Buenos Aires: cuándo empieza y cómo estará el clima el fin de semana largo

Lluvias y tormentas complican la circulación. Foto: NA

El clima en Buenos Aires cambiará desde este viernes 9 de octubre con la llegada de lloviznas, lluvias aisladas y fuertes ráfagas de viento. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se extenderá durante unas 48 horas, con temperaturas máximas que no superarían los 17 °C y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Las condiciones comenzarían a mejorar durante el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre. Aunque el sábado continuará con lluvias en Buenos Aires, el domingo disminuirá considerablemente la probabilidad de precipitaciones y el lunes se mantendría el cielo parcialmente nublado. De esta manera, la parte final del feriado ofrecería un panorama más favorable para realizar actividades al aire libre.

Cuándo empieza el tormentón de 48 horas en Buenos Aires

El período de inestabilidad comenzará durante la madrugada del viernes 9 de octubre, cuando se esperan lloviznas en la Ciudad y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Con el paso de las horas, las precipitaciones llegarán de manera aislada y podrían continuar hasta la noche. La jornada tendrá una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de apenas 17 °C.

Lluvias y tormentas complican la circulación. Foto: NA

El viento también será protagonista durante la tarde del viernes, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Este escenario marcará el comienzo de casi 48 horas con lluvias intermitentes, bajas temperaturas y condiciones desfavorables para las actividades al aire libre.

Cómo estará el clima durante el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre

El fin de semana largo del 10 al 12 de octubre comenzará con tiempo inestable en Buenos Aires. Para el sábado se pronostica una mínima de 13 °C y una máxima de 17 °C, con lluvias aisladas durante toda la jornada. Además, durante la madrugada podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Las condiciones obligarán a prestar atención a las actualizaciones del Servicio Meteorológico antes de organizar actividades o viajes. Si bien se esperan precipitaciones a lo largo del sábado, podrían producirse mejoramientos temporarios en algunos sectores.

La mejora más marcada del clima en Buenos Aires comenzaría durante el domingo, cuando las lluvias perderán intensidad y disminuirá considerablemente la posibilidad de nuevas precipitaciones, con una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 19 °C.

El pronóstico anticipa tormentas aisladas y chaparrones. Foto: Unsplash

Para ese día, el cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones descenderá al 10%, por lo que no se descartan algunas precipitaciones débiles y puntuales.

El lunes 12 de octubre será una jornada estable, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. La temperatura mínima será de 13 °C y la máxima alcanzará los 18 °C. De esta manera, el último día del fin de semana largo ofrecería las mejores condiciones meteorológicas, luego de un viernes y un sábado caracterizados por las lluvias, el viento y las bajas temperaturas.

Pronóstico extendido día por día