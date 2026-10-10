¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 24 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.

Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.