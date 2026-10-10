comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 3 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Este 16 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 13 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 24 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 17°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:44
Puesta del sol20:04
Horas de luz13h 20m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 10 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 06:44 y se pone a las 20:04, dando aproximadamente 13h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 10 de octubre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 24 - 32 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 24 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 11 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 8 - 12 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 6 - 13 km/h 0% Soleado
08:00 Oeste 6 - 11 km/h 0% Soleado
09:00 10° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Sur 3 - 12 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Sureste 5 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Este 9 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Este 13 - 27 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Este 15 - 30 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Este 16 - 32 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Este 16 - 32 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Este 16 - 30 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Noreste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Noreste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Noreste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Llegó un tormentón a Buenos Aires:a qué hora se larga con todo y cuándo deja de llover este fin de semana largo

    Llegó un tormentón a Buenos Aires: a qué hora se larga con todo y cuándo deja de llover este fin de semana largo

  2. Se aproxima un tormentón de 48 horas a Buenos Aires:cuándo empieza y cómo estará el clima el fin de semana largo

    Se aproxima un tormentón de 48 horas a Buenos Aires: cuándo empieza y cómo estará el clima el fin de semana largo

  3. ¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

  4. ¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 10 de octubre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

Javier Milei apuntó contra el socialismo y habló de la “estafa de las banderas nobles”:“No defienden derechos, defienden cajas”

Milei recibió a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos:la frase de la senadora en medio los rumores por sus diferencias con el Gobierno

La Corte suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras:dictó una medida cautelar interina

Economía

Beneficios para jubilados de ANSES en supermercados:cómo obtener hasta un 25% de descuento en octubre

Mujer mayor usando un andador eligiendo productos en un pasillo de supermercado.

Suben las acciones argentinas en Wall Street y baja el Riesgo País en medio de una jornada positiva para los mercados

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre y dónde figura

Internacionales

Rumbo a las Malvinas:qué traslada el buque de Chile que va a atravesar aguas argentinas y genera gran tensión entre ambos países

El buque comercial Danstar

“Está temblando”:hablaban de fútbol, empezó el terremoto en Panamá y huyeron del estudio en vivo

Qué se sabe del terremoto en Panamá hoy:dónde fue el epicentro, cuántas réplicas hubo y qué países activaron alertas por tsunami

Los impactantes videos del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre