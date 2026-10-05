comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Córdoba: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Córdoba este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 11°. Con vientos de 14 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
15°
Viento
Noreste 2 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
23°
Viento
Noreste 11 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Noreste 9 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 14 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 24°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:49
Puesta del sol19:21
Horas de luz12h 32m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 06:49 y se pone a las 19:21, dando aproximadamente 12h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 14 - 30 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noreste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Noreste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Noreste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Noreste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Sureste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Noreste 2 - 8 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Sureste 3 - 14 km/h 30% 1.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 13° 13° Noroeste 1 - 11 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Noreste 2 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Noreste 4 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Este 4 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Este 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Este 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 25° Este 3 - 21 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Noreste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Noreste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 25° Noreste 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 22° 25° Noreste 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Este 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 19° 19° Noreste 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 18° 18° Noreste 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Noreste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Noreste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Noreste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Córdobatiempo en Córdoba hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volvió a apuntar contra periodistas y autoridades de LA NACION con fuertes insultos

Javier Milei volvió a apuntar contra periodistas y autoridades de LA NACION con fuertes insultos

Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro por los comicios en Brasil:“Histórica elección ante el comunista de Lula”

350 chicos y chicas de Merlo vieron a la Selección Argentina gracias a una iniciativa conjunta entre el municipio y AFA

Marta Albarracín recibirá el Premio Mujer Líder Tucumán 2026 por su compromiso social y comunitario

Economía

ANSES confirmó quiénes quiénes reciben su pago esta semana:el calendario del 5 al 9 de octubre

ANSES confirmó quiénes quiénes reciben su pago esta semana: el calendario del 5 al 9 de octubre

Una histórica empresa de insumos para el campo entró en concurso preventivo por deudas millonarias

Ciudadanía argentina por inversión:cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Bono de $70.000 para jubilados ANSES:quiénes lo cobrarán completo en octubre 2026

Internacionales

Lula da Silva reconoció que el resultado en la primera vuelta es “inesperado”:“Estaba convencido de que iba a ganar”

Lula da Silva reconoció que el resultado en la primera vuelta es “inesperado”: “Estaba convencido de que iba a ganar”

Elecciones en Brasil:Flávio Bolsonaro superó a Lula da Silva, pero no alcanzó el 50% de los votos y habrá balotaje

Flávio Bolsonaro celebró su ventaja ante Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones:“Brasil quiere un cambio”

Cuándo es el balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro:la fecha de la segunda vuelta en Brasil