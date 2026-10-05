Pronóstico extendido para Corrientes: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

El pronóstico para Corrientes este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 15°. Con vientos de 18 - 40 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 18 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.7 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 29°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:29
|Puesta del sol
|18:57
|Horas de luz
|12h 28m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|27%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?
Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 06:29 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 12h 28m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 6.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 18 - 40 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Sureste 9 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|17°
|17°
|Sureste 13 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|17°
|17°
|Sureste 11 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|17°
|17°
|Sureste 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|17°
|17°
|Sureste 13 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|16°
|16°
|Sureste 15 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|16°
|16°
|Sureste 14 - 28 km/h
|50% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|16°
|16°
|Sureste 15 - 28 km/h
|60% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|16°
|16°
|Sureste 13 - 29 km/h
|70% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|16°
|16°
|Sur 16 - 32 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|16°
|16°
|Sureste 15 - 32 km/h
|70% 2.6 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|12:00
|17°
|17°
|Sureste 15 - 29 km/h
|60% 1.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|18°
|18°
|Sureste 18 - 37 km/h
|40% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|19°
|19°
|Sureste 18 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|19°
|19°
|Sureste 17 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|20°
|20°
|Este 16 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|20°
|20°
|Sureste 12 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|20°
|20°
|Sureste 11 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|19°
|19°
|Sureste 14 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|18°
|18°
|Sureste 12 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|17°
|17°
|Sureste 10 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|17°
|17°
|Sureste 10 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|17°
|17°
|Sureste 10 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|16°
|16°
|Sureste 10 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán