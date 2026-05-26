Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 26 de mayo de 2026, 06:30
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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.

El pronóstico para Corrientes este 26 de mayo de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 13°. Con vientos de 9 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Sur 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Sureste 3 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
16°
Viento
Sur 5 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 9 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 21°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:34
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 35m
Fase lunarCreciente
Iluminación80%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 26 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:34 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 26 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 9 - 20 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Suroeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Suroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Suroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Suroeste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Suroeste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Suroeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 14° 14° Sur 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 14° 14° Sur 7 - 14 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Sur 9 - 19 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Sur 8 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Sur 8 - 20 km/h 0% Cubierto
12:00 17° 17° Sur 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Sur 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Sur 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sur 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Sureste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Sureste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Noreste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Este 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Este 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Sureste 3 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Sur 5 - 8 km/h 0% Cubierto
23:00 16° 16° Sureste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Sureste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.