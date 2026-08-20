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Temperaturas y lluvias en Corrientes: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar
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El pronóstico para Corrientes este 20 de agosto de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 10°. Con vientos de 18 - 38 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Oeste 16 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Oeste 15 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Noroeste 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 18 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 19°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:21
Puesta del sol18:36
Horas de luz11h 15m
Fase lunarCreciente
Iluminación55%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 20 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:21 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 11h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 20 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 18 - 38 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Oeste 6 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Noroeste 9 - 28 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Oeste 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Oeste 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 10° Oeste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Oeste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
07:00 10° 10° Oeste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Oeste 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Oeste 16 - 33 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Oeste 16 - 36 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Oeste 16 - 35 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Oeste 18 - 37 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Oeste 18 - 38 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Oeste 12 - 37 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Oeste 11 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Suroeste 16 - 35 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Oeste 15 - 34 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Oeste 8 - 29 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Oeste 5 - 14 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Oeste 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Noroeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Noroeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Oeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Oeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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