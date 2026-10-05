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Pronóstico extendido para Entre Ríos: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.
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El pronóstico para Entre Ríos este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 13°. Con vientos de 11 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Este 5 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Sureste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Este 7 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 11 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 21°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:34
Puesta del sol19:06
Horas de luz12h 32m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:34 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 12h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 11 - 23 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Este 11 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Noreste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
03:00 15° 15° Noreste 8 - 16 km/h 0% Cubierto
04:00 15° 15° Noreste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Noreste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Noreste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 14° 14° Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Este 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Este 5 - 16 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 17° Este 4 - 13 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Sureste 2 - 12 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Sur 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Sureste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Sureste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Sureste 7 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Sureste 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Sureste 8 - 16 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Sureste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Sureste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Sureste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Sureste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Este 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Este 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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