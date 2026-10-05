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Pronóstico extendido para Formosa: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (5.4 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
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El pronóstico para Formosa este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 17°. Con vientos de 16 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
18°
Viento
Sureste 12 - 21 km/h
Lluvia
50% 1.4 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Sur 15 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sureste 10 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 16 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 5.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 22°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:27
Puesta del sol18:54
Horas de luz12h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 06:27 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 12h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 5.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 16 - 34 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sureste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 17° 17° Sureste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 17° 17° Este 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 17° 17° Este 7 - 13 km/h 0% Cubierto
05:00 18° 18° Sureste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
06:00 18° 18° Sureste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
07:00 18° 18° Sureste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
08:00 18° 18° Sureste 8 - 20 km/h 60% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
09:00 18° 18° Sureste 12 - 21 km/h 50% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 19° 19° Sureste 11 - 24 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 20° 20° Sureste 9 - 24 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 21° 21° Sureste 6 - 21 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 21° 21° Sur 7 - 17 km/h 50% 0.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Sur 12 - 27 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 21° 21° Sur 13 - 26 km/h 40% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 20° 20° Sur 16 - 33 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Sur 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Sureste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 19° 19° Sureste 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 19° 19° Sur 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Sureste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Sureste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 18° 18° Sur 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Sur 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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