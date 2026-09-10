comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy? El pronóstico para este 10 de septiembre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
11°
Viento
Norte 7 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16°
Viento
Noroeste 9 - 30 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 8 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 12 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 20°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:23
Puesta del sol19:13
Horas de luz11h 50m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 10 de septiembre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:23 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 11h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 10 de septiembre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 12 - 33 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 11 - 25 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 11 - 22 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Norte 7 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Noroeste 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Suroeste 2 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Sur 6 - 28 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Sur 6 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Sur 5 - 30 km/h 0% Cubierto
15:00 20° 20° Sur 5 - 30 km/h 0% Cubierto
16:00 18° 18° Suroeste 2 - 29 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Noroeste 9 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Noroeste 11 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Noroeste 9 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Noroeste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° Norte 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Jujuytiempo en Jujuy hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Llega una tormenta helada con granizo y ráfagas de vientos fuertes:cuáles son las zonas afectadas

    Llega una tormenta helada con granizo y ráfagas de vientos fuertes: cuáles son las zonas afectadas

  2. Sacudón en el clima de Buenos Aires:cuándo llega el tormentón y qué día baja la temperatura a 6 grados

    Sacudón en el clima de Buenos Aires: cuándo llega el tormentón y qué día baja la temperatura a 6 grados

  3. Se aproxima una sudestada a Buenos Aires:por qué las lluvias y el viento fuerte provocarían la crecida del Río de la Plata

    Se aproxima una sudestada a Buenos Aires: por qué las lluvias y el viento fuerte provocarían la crecida del Río de la Plata

  4. Llegan las tormentas, se va el sol y vuelve el frío:cuándo llueve y se sienten los vientos fuertes en el AMBA

    Llegan las tormentas, se va el sol y vuelve el frío: cuándo llueve y se sienten los vientos fuertes en el AMBA

  5. Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

    Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno amplía las denuncias y apunta contra directivos de las petroleras que operan en Malvinas

El Gobierno amplía las denuncias y apunta contra directivos de las petroleras que operan en Malvinas

Mayra Mendoza presentó un proyecto de ley para instalar carteles sobre prevención del suicidio en puntos estratégicos

Cámara de Diputados:la oposición logró aprobar su plan de trabajo sobre la emergencia en Discapacidad y la morosidad

El Gobierno analiza incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones en las Islas Malvinas

Economía

Suiza busca trabajadores para la construcción:ofrece salarios de hasta 6.500 euros y hay más de 20.000 vacantes

Suiza busca trabajadores para la construcción: ofrece salarios de hasta 6.500 euros y hay más de 20.000 vacantes

Una reconocida marca de ropa entró en concurso de acreedores por una deuda millonaria:tiene locales en Palermo, Recoleta y Flores

Cómo funcionan los cupones de Mercado Libre:todos los trucos para aprovechar los descuentos de 30, 40 y hasta 70 por ciento

Aumento para empleados de comercio:cuánto cobran en septiembre 2026 con el nuevo incremento

Internacionales

11-S:Nueva York revela 170.000 documentos sobre el aire tóxico de la Zona Cero que las autoridades conocían

11-S: Nueva York revela 170.000 documentos sobre el aire tóxico de la Zona Cero que las autoridades conocían

Videos impactantes:imágenes devastadoras del paso del huracán Lowell por Hawái y la desesperación de los lugareños

Un CD de Mariah Carey la salvó del atentado del 11-S:la impactante historia de una mujer que trabajaba en las Torres Gemelas

Revelan que un dron estuvo a punto de alcanzar el avión en el que viajaba Volodimir Zelenski