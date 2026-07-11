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Evolución del tiempo en Jujuy: máxima y mínima para hoy, 11 de julio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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El pronóstico para Jujuy este 11 de julio de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de . Con vientos de 10 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Niebla
10°
Viento
Oeste 2 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Sur 10 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Suroeste 2 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 10 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 21°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:48
Horas de luz10h 44m
Fase lunarMenguante
Iluminación11%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 11 de julio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 08:04 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 11 de julio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 30 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 8 - 20 km/h 0% Neblina
06:00 Noroeste 6 - 17 km/h 0% Niebla
07:00 Noroeste 5 - 13 km/h 0% Niebla
08:00 Norte 5 - 14 km/h 0% Niebla
09:00 10° 10° Oeste 2 - 12 km/h 0% Niebla
10:00 11° 11° Noroeste 3 - 11 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 12° 12° Norte 5 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Norte 2 - 17 km/h 0% Cubierto
13:00 17° 17° Norte 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Sureste 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Sur 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Sureste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Sur 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Sur 5 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Sur 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Sur 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Sur 5 - 19 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Suroeste 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Jujuytiempo en Jujuy hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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