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Evolución del tiempo en La Pampa: máxima y mínima para hoy, 11 de julio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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El pronóstico para La Pampa este 11 de julio de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 14 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Cubierto
Viento
Suroeste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
10°
Viento
Sur 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 5 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 14 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 11°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:28
Puesta del sol18:17
Horas de luz9h 49m
Fase lunarMenguante
Iluminación11%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 11 de julio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:28 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 9h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 11 de julio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 14 - 29 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 7 - 11 km/h 0% Niebla
02:00 Este 6 - 14 km/h 0% Niebla
03:00 Suroeste 9 - 15 km/h 0% Niebla
04:00 Suroeste 10 - 16 km/h 0% Niebla
05:00 Suroeste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
06:00 Suroeste 11 - 18 km/h 0% Cubierto
07:00 Suroeste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
08:00 Suroeste 12 - 20 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
10:00 Sur 14 - 26 km/h 0% Cubierto
11:00 Sur 14 - 29 km/h 0% Cubierto
12:00 Sur 13 - 29 km/h 0% Cubierto
13:00 Sur 12 - 28 km/h 0% Cubierto
14:00 Sur 11 - 25 km/h 0% Cubierto
15:00 10° Sur 11 - 24 km/h 0% Cubierto
16:00 10° 10° Sur 11 - 23 km/h 0% Cubierto
17:00 10° 10° Sur 10 - 22 km/h 0% Cubierto
18:00 10° Sur 6 - 19 km/h 0% Cubierto
19:00 Suroeste 7 - 11 km/h 0% Cubierto
20:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Suroeste 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Pampatiempo en La Pampa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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