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Pronóstico extendido para La Pampa: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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El pronóstico para La Pampa este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de . Con vientos de 17 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sureste 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Este 9 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 8 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 17 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 22°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:47
Puesta del sol19:24
Horas de luz12h 37m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 06:47 y se pone a las 19:24, dando aproximadamente 12h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 17 - 29 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Norte 17 - 12 km/h 0% Cubierto
02:00 16° 16° Norte 2 - 16 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Este 5 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Noreste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 10° Noreste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° Suroeste 10 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Sur 5 - 23 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Sureste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Sureste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Sureste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Sureste 12 - 28 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Sureste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Sureste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Sureste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Este 12 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Este 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Este 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Este 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Este 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Este 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Este 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Este 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Este 7 - 12 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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