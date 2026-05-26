Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 26 de mayo de 2026, 06:30
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Reserva Natural Pichi Mahuida
Reserva Natural Pichi Mahuida Foto: Captura

El pronóstico para La Pampa este 26 de mayo de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 17 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Norte 8 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Noreste 16 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Noreste 17 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 17 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 19°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:16
Puesta del sol18:11
Horas de luz9h 55m
Fase lunarCreciente
Iluminación80%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 26 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:16 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 9h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 26 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 17 - 34 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 7 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 6 - 9 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 8 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 9 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Noreste 8 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Noreste 11 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Noreste 15 - 31 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Noreste 16 - 33 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Noreste 16 - 34 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Noreste 17 - 33 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Noreste 16 - 32 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Noreste 13 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Noreste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Noreste 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Noreste 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Noreste 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Noreste 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Noreste 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.