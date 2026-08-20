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Temperaturas y lluvias en La Pampa: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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El pronóstico para La Pampa este 20 de agosto de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de . Con vientos de 21 - 44 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
10°
Viento
Suroeste 16 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 18 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Sureste 15 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 21 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 20°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:47
Horas de luz10h 54m
Fase lunarCreciente
Iluminación55%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 20 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:53 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 10h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 20 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 21 - 44 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Oeste 6 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Noroeste 13 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 15 - 25 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Suroeste 16 - 27 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Suroeste 14 - 28 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Suroeste 18 - 35 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sur 21 - 44 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Sur 20 - 42 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Sur 19 - 41 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Sur 18 - 39 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Sur 18 - 37 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Sur 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sureste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Sureste 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Sureste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Sureste 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Sureste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° Sur 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° Sureste 15 - 27 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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