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Evolución del tiempo en La Rioja: máxima y mínima para hoy, 11 de julio de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
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El pronóstico para La Rioja este 11 de julio de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 10°. Con vientos de 5 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Sur 2 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Oeste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 5 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 19°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:21
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación11%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 11 de julio de 2026, el pronóstico en La Rioja indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:21 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 11 de julio de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 5 - 20 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Oeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Oeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Sur 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Sur 3 - 16 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Sur 5 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Sureste 4 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Sureste 4 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Sureste 3 - 19 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Sur 2 - 17 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Suroeste 2 - 15 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Oeste 5 - 12 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Oeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Oeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Oeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Riojatiempo en La Rioja hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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