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Pronóstico extendido para La Rioja: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
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El pronóstico para La Rioja este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 13°. Con vientos de 9 - 27 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Sur 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
26°
Viento
Este 9 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
21°
Viento
Este 2 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 9 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 26°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:01
Puesta del sol19:30
Horas de luz12h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:01 y se pone a las 19:30, dando aproximadamente 12h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 9 - 27 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 18° 18° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 17° 17° Sur 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Sur 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Sur 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Sur 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Sur 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Sur 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Sureste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Sureste 4 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Sureste 4 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 25° Sureste 7 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 25° Sureste 7 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Este 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 26° 26° Este 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 25° 25° Este 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 25° Noreste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 23° 25° Noroeste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 22° 25° Noreste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 21° 21° Este 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 20° 20° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Oeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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