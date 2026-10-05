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Pronóstico extendido para Mendoza: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.
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El pronóstico para Mendoza este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 11°. Con vientos de 12 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sureste 5 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Sur 7 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Suroeste 4 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 12 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 20°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:07
Puesta del sol19:40
Horas de luz12h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:07 y se pone a las 19:40, dando aproximadamente 12h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 12 - 32 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Este 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Sureste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Suroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Sur 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Suroeste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Suroeste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Sur 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Sureste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Sur 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Sur 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Sureste 7 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Sureste 6 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Sur 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sur 6 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Sur 6 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Sur 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Sureste 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 19° 19° Sur 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Suroeste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Suroeste 7 - 22 km/h 0% Cubierto
22:00 16° 16° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Sur 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Suroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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